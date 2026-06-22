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Glumački par Milena Dravić i Dragan Nikolić leta su provodili na crnogorskom primorju, a neretko su kofere pakovali još u aprilu i odlazili na more. Tamo bi bili do jeseni, a napuštali bi svoju oazu mira samo kada bi to od njih zahtevale poslovne obaveze.

Milena i Gaga su letovali na Rosama 20 godina. Nakon što su prodali kuću kupili su drugu, ali u Baošićima. Tamo se nisu dugo zadržali, pa su posle nekoliko godina sebi obezbedili oazu dvadesetak kilometara od Kotora, u selu Strp, u kojem živi oko 45 stanovnika. Tu su provodili leta do smrti.

Milena i Gaga Foto: Jugoslovenska Kinoteka

Kuća Milene i Gage

Glumački par je voleo da provodi leta u Crnoj Gori. Ekipa Kurira nedavno je obišla predeo gde su provodili vreme, a meštani su imali samo reči hvale za ovaj glumački par. Naša reporterka razgovarala je sa Mihajlom Kaluđerovićem od čijeg oca su glumci kupili deo kuće, a zanimljivo je da je drugi kupio Gagi Jovanović.

- Vi ne možete da zamislite koliko su to bili divni ljudi. Fini, kulturni, uljudni. Prve godine kada su se doselili, mislili smo da su u turističkoj poseti, međutim brzo smo čuli da su nam komšije. Voleli su ujutru i predveče, kad nije jako sunce da sede na svojoj terasi - rekao je komšija ekipi Kurira i dodao:

- Milena je jako volela smokve. Mi imamo veliki voćnjak sa smokvama. Moja žena je prvo samonicijativno donela i dala im jednu korpu. Bog zna kako su se oduševili. Insistirali su da plate. Ma ni govora da im damo za džabe. Nekako smo uspeli da ih ubedimo.

Pogledajte u galeriji kako izgleda kuća u kojoj se nalazi stan koji je pripadao Mileni i Gagi:

1/6 Vidi galeriju Stan Milene Dravić i Dragana Nikolića na moru Foto: Kurir

Meštanin Mihajlo Kaluđerović otkrio je za Kurir 2023. godine kakva je bila Milena:

- Dragan je bacao mrežu da peca ribu. Voleo je mnogo Rose. Posle pecanja obavezno je jeo pršut i pio domaće vino tu u jednom restoranu odmah do vode. Sedeo je tako s meštanima, a mi deca smo trčali oko njega. Šetao je sam dugo pored mora, pa se zagleda u talase. Milena je bila povučenija. Imala je svoje društvo. Nije mnogo komunicirala s meštanima. Recimo, Seka Sablić, Milena i Dragan su se svi zajedno družili. To da ste videli - ovde kraj mora kako je bilo lepo videti glumačke legende kad zasednu. Provodili su vreme zajedno. Dolazili su im i drugi glumci, ali ne sećam im se sada imena. Bokokotorski zaliv je Dragan jako voleo jer je zavučen i imao je mir ovde - ispričao je Kaluđerović.

Gde je plaža Milene Dravić?

Plaža Milene Dravić, kako je mnogi kolokvijalno zovu, je definitvno jedna od najlepših i najmanje poznatih plaža u Crnoj Gori.

Zvanični naziv je Galebova plaža, a turisti je zovu i Beogradska plaža, mali Maljevik, dok je za lokalce poznata kao Štrbine.

Ovaj skriveni biser, nalazi se oko 200 m zapadno od plaže Maljevik u istoimenoj uvali. U pitanju je divlja, kamenito-šljunkovita plaža skrivena u netaknutoj prirodi. Do nje se može doći čamcima ili šumskom stazom.

Lokalci kažu da vredi svakog pređenog koraka, a donosi 150 metara čistog mira, tik uz plažu Sutomore koja je sinonim za gužvu.

Bonus video: Komšija Dragana Nikolića i Milene Dravić otkrio kako je glumački par provodio leto