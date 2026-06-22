Slušaj vest

Glumački par Milena Dravić i Dragan Nikolić leta su provodili na crnogorskom primorju, a neretko su kofere pakovali još u aprilu i odlazili na more. Tamo bi bili do jeseni, a napuštali bi svoju oazu mira samo kada bi to od njih zahtevale poslovne obaveze.

Milena i Gaga su letovali na Rosama 20 godina. Nakon što su prodali kuću kupili su drugu, ali u Baošićima. Tamo se nisu dugo zadržali, pa su posle nekoliko godina sebi obezbedili oazu dvadesetak kilometara od Kotora, u selu Strp, u kojem živi oko 45 stanovnika. Tu su provodili leta do smrti.

Film Horoskop foto Jugoslovenska kinoteka.jpg
Milena i Gaga Foto: Jugoslovenska Kinoteka

Kuća Milene i Gage

Glumački par je voleo da provodi leta u Crnoj Gori. Ekipa Kurira nedavno je obišla predeo gde su provodili vreme, a meštani su imali samo reči hvale za ovaj glumački par. Naša reporterka razgovarala je sa Mihajlom Kaluđerovićem od čijeg oca su glumci kupili deo kuće, a zanimljivo je da je drugi kupio Gagi Jovanović.

- Vi ne možete da zamislite koliko su to bili divni ljudi. Fini, kulturni, uljudni. Prve godine kada su se doselili, mislili smo da su u turističkoj poseti, međutim brzo smo čuli da su nam komšije. Voleli su ujutru i predveče, kad nije jako sunce da sede na svojoj terasi - rekao je komšija ekipi Kurira i dodao:

- Milena je jako volela smokve. Mi imamo veliki voćnjak sa smokvama. Moja žena je prvo samonicijativno donela i dala im jednu korpu. Bog zna kako su se oduševili. Insistirali su da plate. Ma ni govora da im damo za džabe. Nekako smo uspeli da ih ubedimo.

Pogledajte u galeriji kako izgleda kuća u kojoj se nalazi stan koji je pripadao Mileni i Gagi:

Stan Milene Dravić i Dragana Nikolića na moru Foto: Kurir

Meštanin Mihajlo Kaluđerović otkrio je za Kurir 2023. godine kakva je bila Milena:

- Dragan je bacao mrežu da peca ribu. Voleo je mnogo Rose. Posle pecanja obavezno je jeo pršut i pio domaće vino tu u jednom restoranu odmah do vode. Sedeo je tako s meštanima, a mi deca smo trčali oko njega. Šetao je sam dugo pored mora, pa se zagleda u talase. Milena je bila povučenija. Imala je svoje društvo. Nije mnogo komunicirala s meštanima. Recimo, Seka Sablić, Milena i Dragan su se svi zajedno družili. To da ste videli - ovde kraj mora kako je bilo lepo videti glumačke legende kad zasednu. Provodili su vreme zajedno. Dolazili su im i drugi glumci, ali ne sećam im se sada imena. Bokokotorski zaliv je Dragan jako voleo jer je zavučen i imao je mir ovde - ispričao je Kaluđerović.

Gde je plaža Milene Dravić?

Plaža Milene Dravić, kako je mnogi kolokvijalno zovu, je definitvno jedna od najlepših i najmanje poznatih plaža u Crnoj Gori.

Zvanični naziv je Galebova plaža, a turisti je zovu i Beogradska plaža, mali Maljevik, dok je za lokalce poznata kao Štrbine.

Ovaj skriveni biser, nalazi se oko 200 m zapadno od plaže Maljevik u istoimenoj uvali. U pitanju je divlja, kamenito-šljunkovita plaža skrivena u netaknutoj prirodi. Do nje se može doći čamcima ili šumskom stazom.

Lokalci kažu da vredi svakog pređenog koraka, a donosi 150 metara čistog mira, tik uz plažu Sutomore koja je sinonim za gužvu.

Ne propustitePop kulturaMilena Dravić se udavala 3 puta, a on joj je bio prvi muž: Bila mu je najveća ljubav i nikad je nije preboleo, evo zbog čega su se razveli
screenshot-37.jpg
KulturaGlumili zaljubljeni par 25 puta, a nijednom se nisu poljubili: Ljubiša bio najveća filmska ljubav Milene Dravić, a ovo pravilo nikada nisu prekršili
milena-i-smoki.jpg
KulturaDragan Nikolić nije ostvario svoju veliku želju: U bolničkoj postelji se trudio do zadnjeg atoma, ali nije uspeo "Voleo bih da..."
Dragan Nikolić
KulturaNiko nije znao da je zaljubljen u Milenu Dravić: Gledali smo ga u čuvenoj seriji, njegovu pesmu smo svi čuli, evo ko ju je otpevao
ljubisa-bacic.jpg

Bonus video: Komšija Dragana Nikolića i Milene Dravić otkrio kako je glumački par provodio leto

03:58
KOMŠIJA DRAGANA NIKOLIĆA I MILENE DRAVIĆ OTKRIO KAKO JE GLUMAČKI PAR PROVODIO LETO: Gaga voleo vino, a imao je jedan poseban hobi Izvor: kurir televizija