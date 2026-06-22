Slušaj vest

Timoti Šalame i Selena Gomez udružuju snage u novom animiranom filmu o vanzemaljcima pod nazivom „Not Alone“, iza kojeg stoji studio Illumination, poznat po velikim franšizama kao što su „Despicable Me“ i „Super Mario Bros“.

Šalame će ovim ostvarenjem debitovati kao glasovni glumac u animiranom filmu, a pozajmiće glas Džou, „introvertnom mehaničaru za rakete koji vodi miran i povučen život“, navodi se u saopštenju objavljenom na festivalu animacije u Ansiju. Selena Gomez tumačiće Fren, „briljantnu astro-botaničarku koja razvija prvu raketu na svetu koju pokreću biljke“.

Selena Gomez na Gala večeri Muzeja filmske akademije u Los Anđelesu Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

„Kada se Džo i Fren udruže kako bi pripremili prvo lansiranje ove revolucionarne rakete, među njima odmah zaiskre varnice, ali nijedno od njih nije naročito vešto u ljubavi“, navodi se u sinopsisu filma. „Život im dodatno komplikuju tri vanzemaljca – sitna, nestašna i neodoljivo slatka bića – koja utočište pronalaze u Džoovom domu. Dank, Veli i Širm beže kroz svemir od revnosnog, ali nespretnog službenika zakona po imenu Zandro. Vanzemaljci zaključuju da bi Frenina raketa mogla da im omogući bezbedan povratak kući.“

Likovima Danka, Velija i Širma pozajmljuju glasove Rob Brajdon („Barbi“, „The Trip“), Dajan Morgan („Cunk On“, „Mandy“) i Džejmi Demetriu („Kruela“, „Jay Kelly“), dok će zvezda serije „Ted Laso“ Bret Goldstin tumačiti oficira Zandra. U sporednim ulogama naći će se i Alison Dženi („Minions & Monsters“, „The Diplomat“) i Lamorn Moris („Fargo“, „Spider-Noir“).

Timoti Šalame na dodeli Oskara 2026 Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

Film će zajedno režirati dugogodišnji saradnici studija Illumination – Erik Gijon, koreditelj filma „Grozan ja 3“ i dizajner likova iz filmova „Grozan ja“ i „Minions“; Kler Dodžson, montažerka ostvarenja „The Lorax“ i „Minions“; kao i Džonatan Del Val, koreditelj filmova „Minions: The Rise of Gru“ i „The Secret Life of Pets 2“.

Premijera filma „Not Alone“ zakazana je za 16. april 2027. godine. Producent filma je osnivač i izvršni direktor Iluminacije Kris Meledandri, dok su izvršni producenti Džoj Poarel, Ričard Kertis i Dejvid Distenfeld.

Studio Illumination nedavno je na festivalu u Ansiju predstavio svoj najnoviji film iz serijala „Minions“, pod nazivom „Minions & Monsters“. Film je naišao na pozitivne kritike, a kritičar magazina Variety Gaj Lodž ocenio ga je kao „vrhunac serijala – film o Minionima koji konačno ima jasnu ideju u svojoj osnovi, a ne samo vedri haos, i dokaz da su ova pilulasta nestašna stvorenja uspešnija kao glavni junaci nego kao sporedni likovi“.

(Kurir.rs/ Variety)

Bonus video: