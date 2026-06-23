Slušaj vest

Klajv Dejvis, legendarni producent i direktor diskografskih kuća koji je tokom karijere lansirao niz najvećih svetskih zvezda, preminuo je u 94. godini.

Vest o njegovoj smrti potvrdila je porodica, navodeći kako se poslednjih nedelja oporavljao kod kuće nakon hospitalizacije zbog respiratornih problema. Dejvis je decenijama oblikovao savremenu muzičku industriju, otkrivajući i vodeći karijere izvođača koji su obeležili nekoliko generacija.

Oblikovao karijere najvećih muzičkih zvezda

U emotivnoj objavi njegova porodica je poručila da je bio muzička legenda čija su vizija, instinkt i neumorna potraga za izvrsnošću obeležili živote miliona ljudi.

Tokom više od šest decenija rada potpisao je ugovore s nekima od najvećih muzičara 20. veka. Među njima su Brus Springstin, Vizni Hjuston, Dženis Džoplin, Santana, Bili Džoel, Lora Najro i Aerosmith, a kasnije je sarađivao i s Aretom Frenklin, Dajon Vorvik, Pati Smit, Ališom Kiz, Rodom Stjuartom, Maroonom 5 i mnogim drugima.

Bio je na čelu diskografskih kuća Columbia Records, Arista Records, J Records, RCA Groupa i BMG North America, dok je od 2018. obavljao dužnost glavnog kreativnog direktora Sony Music Entertainmenta.

Od pravnika do čoveka s "uhom" za hitove

Rođen 1932. u njujorškom Bruklinu, Dejvis je nakon studija političkih nauka završio i Harvard Law School. U muzičku industriju ušao je kao pravnik u Columbia Recordsu, gde je brzo napredovao zahvaljujući poslovnim sposobnostima. Ubrzo je preuzeo vođstvo diskografske kuće i počeo da potpisuje rok izvođače u vreme kada je to bio veliki poslovni rizik.

Kasnije je govorio da je slučajno otkrio svoj najveći talenat.

"Odjednom sam shvatio da imam dar – uho za prepoznavanje velikih izvođača. Nisam to mogao da objasnim, ali mogao sam da prepoznam buduće zvezde", rekao je jednom prilikom.

Vitni Hjuston Foto: Eventpress Radke / DPA / Profimedia

Njegova procena pokazala se izuzetno tačnom. Upravo je on među prvima prepoznao potencijal Brusa Springstina, a posebno mesto u njegovoj karijeri zauzimala je Vitni Hjuston, koju je potpisao 1983. kada je imala samo 19 godina.

Mentor Vitni Hjuston i dobitnik brojnih priznanja

Dejvis je bio jedan od ključnih ljudi u stvaranju karijere Vitni Hjuston, učestvujući u gotovo svim njenim albumima, te je pratio kroz najveće uspehe, ali i najteže životne periode.

Iako je tokom karijere znao da izaziva kontroverze zbog čvrstog pristupa radu s izvođačima, ostao je jedan od najuticajnijih ljudi američke diskografije. Osvojio je četiri nagrade Gremi kao producent, primljen je u Rock and Roll Hall of Fame, te osnovao Clive Davis Institute of Recorded Music pri Univerzitetu Njujork.

U autobiografiji objavljenoj 2013. godine otkrio je da je biseksualac, a dve godine kasnije proglašen je ikonom Meseca LGBT istorije.

Do poslednjih godina ostao je aktivan u muzičkoj industriji. U jednom od poslednjih intervjua rekao je kako nikada nije izgubio strast prema poslu.

"Ako vas zdravlje služi i rezultati su dobri, nastavite da radite. Ja jednostavno volim muziku", poručio je.

(Kurir.rs/ Tportal)

Video: Sahrana Sejde Bešlić