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Otkriven je ogroman iznos koji će devetogodišni sin Lijama Pejna, Ber, naslediti nakon što je objavljeno da je njegova bivša partnerka Šeril Kol preuzela kontrolu nad pevačevom ostavinom od 24 miliona funti (27,6 miliona evra).

Pevač je tragično preminuo 16. oktobra 2024. nakon pada s hotelskog balkona u Buenos Ajresu, u Argentini. Imao je 31 godinu.

U galeriji pogledajte fotografije Lijama Pejna:

1/17 Vidi galeriju Lijam Pejn Foto: Dennis Van Tine / INSTAR Images / Profimedia, Bruno Marzi / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SE / Backgrid UK / Profimedia

Nakon njegove smrti pisalo se da je preminuo "bez testamenta”. Međutim, britanski mediji sada izveštavaju da je pitanje ostavine rešeno – The Sun tvrdi da je Pejn ostavio 28.595.000 funti, pri čemu je nakon podmirenja troškova i dugova ostalo 24.280.000 funti. Uz Šeril, sud je za upravitelja njegovog bogatstva odredio i advokata Ričarda Breja.

Ber bi trebao da nasledi celokupnu imovinu svog oca, a Daily Mail tvrdi da se radi o 21 milionu funti. Taj iznos se, navodno, temelji na novim procenama veličine bogatstva muzičara.

U galeriji pogledajte u kakvom je stanju zatečena hotelska soba iz koje je Lijam Pejn otišao u smrt:

1/4 Vidi galeriju Hotelska soba iz koje je Lijam Pejn otišao u smrt Foto: PNW/The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

"Dokumenti podneseni Visokom sudu pokazuju kako se Lijamova ostavina može odmah koristiti za potrebe Bera Greija Pejna”, napisali su. Ostrvski mediji su ranije pisali kako Šeril namerava da nasledstvo organizuje kroz posebne fondacije.

Iako je Pejn u trenutku smrti bio u vezi s Kejt Kesidi, nisu bili u braku niti u vanbračnoj zajednici, što znači da Kesidi verovatno neće ništa naslediti. U Ujedinjenom Kraljevstvu samo bračni drugovi, registrovani civilni partneri i bliski rođaci mogu da naslede imovinu preminule osobe kada ne postoji testament.

U galeriji pogledajte kako je Lijam Pejn ispraćen na večni počinak:

1/6 Vidi galeriju Lijam Pejn sahranjen dva meseca nakon tragedije Foto: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia, Raw Image / Goff Photos / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Izvori bliski Kol, čije se lično bogatstvo procenjuje na oko 30 miliona funti, u raznim medijima su insistirali kako će „ona uvek učiniti pravu stvar za svog voljenog sina”.

"Mala je uteha to što Beru nikada ništa neće nedostajati, da će barem on imati koristi od toga”, rekao je jedan insajder za Daily Mail, te dodao kako je Lijam "neko vreme imao vrlo razborite ljude oko sebe” i obožavao sina.

Foto: Profimedia

"Uvek je želeo da učini pravu stvar za njega, finansijski”, rekao je.

Šeril i Pejn poznavali su se otkako se on prijavio na X Faktor kao 14-godišnjak, gde je tada 25-godišnja Kol, članica benda Girls Aloud bila član žirija. Pohvalila je njegov nastup i harizmu. Slično je ponovila i dve godine kasnije. Iz te sezone šoua nastaće boy bend One Direction, koji će, uz Pejna, činiti Najal Horan, Zejn Malik, Hari Stajls i Lui Tomlinson.

Foto: Profimedia

Sedam godina kasnije, tada već globalno poznati s milionskom bazom fanova, nastupili su u finalu X Faktora. Šeril i Lijam ponovo su se sreli. Nakon što se ona 2016. razvela od svog drugog supruga, francuskog preduzetnika Žan Bernara Fernandez-Versinija, započeli su vezu. Ber je rođen 22. marta 2017, a u julu 2018. par je objavio da više nisu zajedno. Ostali su u dobrim odnosima i nastavili da zajednički odgajaju dete sve do Pejnove tragične smrti 2024. Ona je tada zamolila javnost i medije da poštuju privatnost dečaka koji je izgubio oca.

Javno i oštro je osudila medijsku eksploataciju i senzacionalističke izveštaje, istakavši kako joj najviše slama srce spoznaja da u budućnosti neće moći u potpunosti da zaštiti Bera od uznemirujućih tekstova na internetu o njegovom ocu. Barem do sada, ona uspešno štiti dečakovu privatnost.

Foto: Profimedia

A što se Pejnove ostavštine tiče, velika je verovatnoća da će Kol tako organizovati nasledni trust da Ber novcem (ili barem većinom novca) ne može da raspolaže pre nego što napuni 25 godina. Šeril smatra da je 18 godina, kada bi bez dodatnih mera dečak imao kompletno nasledstvo na raspolaganju, prerano za upravljanje desetinama miliona funti.

Izvori bliski pevačici tvrde kako ona želi da Ber dođe u godine u kojima može da donosi pametne i utemeljene finansijske odluke. Želi da ga, takođe, u potpunosti zaštiti od negativnih strana ranog bogatstva i osigura da "odraste s prizemnim vrednostima i osećajem odgovornosti". S obzirom na to da je i sama izuzetno bogata i uspešno upravlja svojom karijerom i finansijama, njene odluke mnogi hvale.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

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