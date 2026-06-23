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Otkako je imala stravičnu nezgodu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu u januaru, popularna skijašica Lindzi Von redovno svojim obožavateljima daje uvid u to kako teče njen proces oporavka. Tako je i sada oduševila najnovijom objavom niza fotografija dok se oporavlja, ali i odmara.

Von je na Igrama zadobila težak prelom noge tokom trke spusta, discipline alpskog skijanja, te je donedavno bila na štakama - čak se i na Met Gali pojavila u ekstravagantnoj haljini uz dodatak štapa koji joj je pomagao da se kreće. Von je nakon povrede imala čak osam operacija noge, piše The Sun.

Na svom je Instagram profilu je objavila kako joj je protekao mesec jun, a na prvoj fotografiji 41-godišnja Amerikanka pozira uz bazen u crnom bikiniju dok je okrenuta leđima, a na glavi je imala i crne naočare. Obožavatelji su odmah pohrlili u komentare kako bi poručili skijašici da je zaslužila odmor.

“Predivan dan u raju”, “Divno je videti kako ponovo blistaš”, “Divim se tvojoj snazi”, “Drago mi je da te vidim kako se oporavljaš”, “Izgledaš srećnije”, pisali su ispod njene objave.

U galeriji pogledajte nesreću i oporavak Lindzi Von:

Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

U nizu fotografija i videa koje je objavila, Von je takođe pokazala kako trenira u teretani, pokazavši kako izvodi zgibove dok nosi crne kratke helanke i beli sportski grudnjak. Delila je i brojne fotografije sa svojim prijateljima, s kojima je uživala i na gliseru.

Ipak, još nije poznato hoće li se slavna skijašica vratiti na stazu nakon ove povrede. Prvi put se povukla iz skijanja 2019. godine, nakon čega je promenila odluku.

U maju se skijašicu počeli da povezuju s 11 godina mlađim kolegom, francuskim skijašem Matjeom Bajeom, nakon što su zajedno snimljeni u Njujorku. Međutim, potvrde o tome da su zajedno nisu stigle.

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Video: Stravičan pad Lindzi Von

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Stravičan pad Lindzi Von Izvor: Mreža X