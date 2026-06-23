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Nakon dve godine čekanja, obožavatelji serije "Kuća zmaja" napokon su dočekali premijeru treće sezone, ali jedna scena mnoge je ostavila bez teksta. Prednastavak popularne "Igre prestola" od početka prikazivanja 2022. godine ne beži od neočekivanih trenutaka, ali čini se da je poslednji u nizu nadmašio sve pređašnje.

UPOZORENJE! Tekst sadrži spojlere

Scena koja je podigla prašinu

U novoj epizodi napet razgovor između Emonda Targarjena i njegove majke Alisent završio se tako što ju je sin poljubio u usta. Iako je Alisent delovala iznenađeno, nije ga odgurnula, nego mu je, dok se povlačio, uputila osmeh. Mnogi su ostali zatečeni tim prizorom.

U galeriji pogledajte kadrove iz serije "Kuća zmaja":

1/12 Vidi galeriju Kuća zmaja Foto: Warner Bros

Naravno, incestuozni odnosi nisu novost u porodici Targarjen. Emondov brat Egon i sestra Helena u braku su i imaju decu, što je dobro poznata činjenica u svetu serije. Uprkos tome, poljubac majke i sina bio je prizor koji mnogi nisu očekivali.

"Scena koja je najviše uznemirila dosad"

Obožavatelji su se odmah oglasili na društvenoj mreži X kako bi podelili svoje utiske. Mnogi nisu krili zgražavanje. "Ovo je definitivno najuznemirujuća scena u 'Kući zmaja' dosad", napisao je jedan gledalac.

Drugi se nadovezao: "Čoveče... bilo je tako neprijatno gledati... ostao sam bez reči..." Slično su reagovali i mnogi drugi: "To je bilo je*eno odvratno i nepotrebno." Neki jednostavno nisu mogli da veruju šta gledaju. "Taman kad sam mislio da svet 'Igre prestola' više ne može da me iznenadi, desi se ovo. Koji đavo!", komentarisao je šokirani obožavatelj.

Oglasio se i glumac

Na scenu su reagovali i sami glumci. Evan Mičel, koji tumači Emonda, u razgovoru za časopis People priznao je da je scena šokantna. "Da, prilično je šokantno. Ali u tome sam video i velik izazov i priliku da Emonda prikažem iz drugačijeg ugla", izjavio je.

Foto: HBO

"Teško je to progutati, zar ne? Poljubiti mamu u usta, pogotovo na takav način", dodao je Mičel. Objasnio je da njegov lik "nikad nije imao osećaj da ga majka i porodica dovoljno vole", te da je "to ono što detetu treba kako bi razvilo uravnoteženu sliku o sebi".

Glumac je poljubac objasnio "iskrivljenom percepcijom" svog lika i njegovim "čudnim načinom pokazivanja ljubavi". Na kraju je pohvalio koleginicu, rekavši da je rad s Olivijom Kuk na toj, ali i na bilo kojoj drugoj sceni, bio prava "škola glume". Serija "Kuća zmaja" emituje se na HBO-u.

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