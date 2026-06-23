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Nataša Ninković je odlučila da napravi zasluženi predah od napornog posla i brojnih profesionalnih obaveza, te je mir, tišinu i potpuni odmor potražila na moru.

Glumica je sa svojim pratiocima podelila prelepe kadrove i pokazala kako trenutno uživa na jednoj pravoj egzotičnoj destinaciji. Njeni obožavaoci su imali priliku da vide glumicu u opuštenom, ali besprekorno stilizovanom izdanju koje mami uzdahe.

Foto: Printscreen/ Instagram/ natasaninkovic

Nataša je najpre pozirala na samoj obali mora, a za ovu priliku odabrala je savršenu letnju kombinaciju. Glumica je blistala u laganoj, lepršavoj haljini koja se savršeno uklopila uz morski ambijent.

Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju ljubitelja mode jeste njen nepogrešiv osećaj za detalje. Nataša je u rukama nosila efektnu torbu koju je pažljivo uparila sa letnjim papučama, demonstrirajući još jednom zašto važi za ženu sa izuzetnim modnim ukusom.

Foto: Printscreen/ Instagram/ natasaninkovic

Nakon što je pokazala svoj savršeni letnji stajling, glumica je dočarala i delić bajkovite atmosfere u kojoj provodi svoje slobodne dane. Ubrzo zatim, objavila je i magičan trenutak sa odmora, podelivši prelep kadar na kom su zabeležene usidrene jedrilice. Ono što je posebno ostavilo bez daha jeste neverovatna, azurno plava boja mora, prenosi Blic.

"Sazrevala sam pored supruga, a decu sam dobila u pravom trenutku"

Glumica Nataša Ninković udala se za biznismena Nenada Šarenca kada je imala 25 godina, a sa njim ima blizance Matiju i Luku.

U galeriji pogledajte fotografije Nataše Ninković:

1/8 Vidi galeriju Nataša Ninković Foto: Miloš Nadaždin za magazin Lepa i srećna, Antonio Ahel/ATAImages

Kako je Nenad od nje stariji deset godina, glumica je u više navrata isticala je da joj je brak pomogao da sazri.

- Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake - rekla je glumica svojevremeno domaćim medijima.

- Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti - dodala je glumica tada.

U galeriji pogledajte fotografije Nataše Ninković s mužem, Nenadom Šarencem:

1/5 Vidi galeriju Nataša Ninković sa suprugom Foto: NatasaNinkovic/Instagram, Damir Dervišagić

Svojevremeno je otkrila i da je zbog supruga odbila i čuvenog američkog reditelja Olivera Stouna.

- Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga videla poslednji put. Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gde igram, grad… Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vredno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi. Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila: "Naravno" - izjavila je glumica svojevremeno za „Blic“ i otkrila da je sa mužem doživela "holivudske trenutke“.

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