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Dijagnoza raka prostate u potpunosti je promenila život Džeremija Klarksona. Poznati voditelj, koji je sada u remisiji, okrenuo se vegetarijanskoj ishrani i usporio tempo života, a otkrio je i da je nedavno proživeo još jednu ozbiljnu zdravstvenu krizu. Bivša zvezda "Top Gear-a" podvrgnuta je operaciji, a iako je lečenje bilo uspešno, sam je izazvao komplikacije koje su dovele do hitne medicinske intervencije.

Nove životne navike

Nakon suočavanja s teškom bolešću, 66-godišnji Klarkson priznao je da je dobio novu perspektivu i počeo više da ceni život. Uveo je značajne promene te, iako je alternativne dijete ranije nazivao "potpunim ludilom", sada neko vreme ne jede meso.

Džeremi Klarkson Foto: Tim Scrivener / Alamy / Profimedia

"Zaista uživam u druženju s unucima", izjavio je za The Sunday Times. "Želim da ih gledam kako odrastaju. Vozim znatno sporije. Malo sam usporio. Puno hodam. Jedem vegetarijansku hranu."

Greška s lekovima izazvala hitnu situaciju

Nova zdravstvena kriza dogodila se kada je Klarkson na svoju ruku ponovo počeo da uzima lekove za razređivanje krvi koje je pio zbog srčanih problema, a koje je morao da prekine tokom lečenja raka.

Džeremi Klarkson Foto: Cpuk, celebrityphotosuk.com / Alamy / Profimedia

Kriveći samog sebe, objasnio je: "Bilo je grozno i sve je bila moja krivica. Uzimao sam lekove za srce i morao sam da prestanem da ih pijem tokom lečenja raka. Dve ili tri nedelje nakon operacije, pomislio sam kako bi se trebalo da se vratim na te lekove za razređivanje krvi. Velika, ogromna greška. To je usred noći dovelo do vrlo hitne situacije."

"Neću ni ulaziti u to kakav je tretman bio potreban nakon toga jer je bilo užasno. Nisam pitao lekara, samo sam zaključio: 'Siguran sam da će biti u redu ako se vratim na razređivače krvi'", dodao je.

Raniji problemi sa srcem

Voditelju je 2024. godine ugrađen stent nakon što je doživeo "naglo pogoršanje" zdravlja. Prisećajući se tog razdoblja, rekao je kako se nakon zahvata "mučio" s plivanjem i nije mogao da siđe niz stepenice "bez držanja za nečiju ruku".

"Definitivno nisam imao srčani udar. Ali da nije tako izgledalo, nikad me ne bi poslali u bolnicu", rekao je tada. Objasnio je kako su se simptomi pojavili iznenada. "Međutim, kod kuće je naglo pogoršanje počelo da se ubrzava. Probudio sam se u sredu ujutro i nisam se osećao baš najbolje. Bio sam znojav i osećao sam stezanje u grudima."

Džeremi Klarkson Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Otkriće bolesti pred kamerama

Svoju dijagnozu, za koju je rekao da se radi o "agresivnom" obliku raka, Klarkson je otkrio u petoj sezoni popularne serije "Klarksonova farma". Tokom razgovora o planiranju žetve, rekao je menadžeru farme Kejlebu Kuperu i agentu za zemljište Charlieju Irelandu: "Imam rak."

Dodao je kako očekuje da će biti "dobro", ali da će biti izvan pogona "neko vreme". U poslednjoj epizodi sezone otkrio je da je podvrgnut operaciji uklanjanja dela prostate. Kontrolni PSA test pre dva meseca potvrdio je da je u remisiji i da nema znakova bolesti.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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