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Premijera treće sezone serije "Kuća zmaja" šokirala je gledaoce scenom poljupca između princa Emonda Targarjena i njegove majke, kraljice Alisent Hajtauer. Prednastavak "Igre prestola" vratio se na HBO nakon dvogodišnje pauze, a radnja se nastavlja usred haosa Bitke za Gullet. Međutim, umesto rata, glavna tema razgovora među obožavateljima postao je neprijatan i napet trenutak između Emonda, kog glumi Evan Mičel, i Alisent, koju igra Olivija Kuk.

Objašnjenje autora serije

Uprkos negodovanju publike, šouraner Rajan Kondal stao je u odbranu kontroverzne scene. Naglasio je da ona nikada nije zamišljena kao romantična, nego kao prikaz Emondove duboko narušene psihe. "Njega je u ranom dobu traumatizovao brat, koji ga je odveo u javnu kuću mnogo pre nego što je njegov mozak uopšte mogao da procesuira šta se događa", pojasnio je Kondal.

Dodao je da se ta rana trauma "na određeni način manifestuje u njegovom ponašanju u odraslom dobu". Iako Emond nije zaljubljen u svoju majku, "ne može da razdvoji osećanja koja ima prema njoj od seksualnih poriva koje proživljava".

Kondal je ukazao i na problematično odrastanje same Alisent, koju je otac odmalena usmeravao prema braku s mnogo starijim muškarcem. Time je, objasnio je, dodatno naglašena složenost cele situacije.

Glumac: Poljubac je bio demonstracija moći

S Kondalovim viđenjem složio se i glumac Evan Mičel, objasnivši da poljubac u Emondovoj glavi nema veze s romantikom, nego s pokazivanjem moći. "U Emondovoj glavi, on time preuzima kontrolu nad porodicom. On je novi vođa", rekao je glumac, uporedivši svoj lik s ulogom Reja Vinstona u filmu "Scum" iz 1979. godine.

Foto: Printscreen YouTube

Mičel je podsetio i na niz drugih formativnih iskustava koja su oblikovala njegov lik - od zlostavljanja u detinjstvu jer nije imao zmaja i gubitka oka u borbi da ga dobije, do nerazašnjenog odnosa sa ženom iz javne kuće u Flea Botomu, koja je predstavljena u drugoj sezoni.

Glumac je istakao da Emondova nesposobnost da izrazi privrženost proizlazi iz osećaja da kao dete nikada nije bio voljen, citirajući pritom izreku: "Dete koje selo ne prigrli spaliće ga da oseti njegovu toplinu."

Za kraj je pohvalio koleginicu Oliviju Kuk, rekavši da se tokom snimanja scene "stvarno brinula za njega", te da su isprobali nekoliko verzija pre nego što su se odlučili za onu koja je završila u seriji.

Video: Serija "Sulejman Veličanstveni" na Kurir televiziji