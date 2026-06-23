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Mlada glumica, tinejdžerka Biljana Čekić (18), koja se proslavila ulogom Dare u filmu "Dara iz Jasenovca", oporavlja se od teške saobraćajne nesreće. Ona je, podsetimo, izgubila kontrolu na automobilom u mestu Verići kod Banjaluke kad je probila zaštitnu ogradu i sletela s mosta. U automobilu su s njom bile još dve devojke i one su zadobile lakše povrede.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages



- Hvala puno na podršci. Dobro sam. Trenutno nisam u stanju da dajem nikakve izjave. Međutim, vidim da se piše svašta. Sve u svemu, dobro sam, u bolnici sam i oporavljam se. Ne mogu hodam zbog preloma, to jest napuknuća karlice, što je normalno. Ali oporavljam se iz dana u dan i biću dobro - poručila je glumica za Kurir, koju očekuje oporavak od najmanje tri do šest meseci.

Foto: Instagram



Biljana Čekić se proslavila tumačeći naslovnu ulogu u istorijskoj drami "Dara iz Jasenovca", reditelja Predraga Gage Antonijevića, gde je prikazala lik male Dare, koja u logoru smrti bije bitku za goli život. Rođena je 2007. godine u selu Srefila kod Kozarske Dubice. Biljana je nedavno proslavila 18. rođendan, a veliku ulogu je dobila nakon kastinga pre više od šest godina.

Film "Dara iz Jasenovca" je prvi srpski film koji je nominovan za prestižnu nagradu Zlatni globus, i to u svim kategorijama! Ovo ostvarenje Gage Antonijevića je iste godine bilo i naš kandidat za američkog Oskara.

Bonus video: Ona je prava Dara iz Jasenovca