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Čistačice su pronašle telo manekenke Natalije Viljalba Angarite (36) u iznajmljenom stanu na sedmom spratu zgrade u glavnom gradu Bogoti. Žrtva je pronađena u velikom koferu u kupatilu nakon što je osoblje otišlo da istraži prijave o tekućoj vodi. Lične stvari, uključujući dva njena pasoša - jedan istekao i jedan važeći sa pečatima koji pokazuju nedavno putovanje u Španiju - pronađene su na mestu događaja. Njena smrt se tretira kao moguće ubistvo i nasilna smrt.

Pokrenuta je potraga za britanskim državljaninom nakon što je telo modela pronađeno u koferu u Kolumbiji, u slučaju koji je odmah preusmeren u pravcu ozbiljne kriminalističke istrage. U trenutku kada DNK tragovi, snimci nadzornih kamera i forenzički nalazi postaju ključni dokazi, policija pokušava da rekonstruiše poslednje dane žrtve i kretanje osoba koje su bile u njenoj blizini.

Britanac je, kako su pokazali snimci nadozornih kamera, ušao u objekat 17. juna i izašao sledećeg dana, saopštila je policija. Snimljen je kako nosi posteljinu u prostoriju za pranje veša. Video potvrđuje njegovo prisustvo u stanu 17. juna.

Istražitelji kažu da su pomoću video-nadzora pronašli određene predmete i lokacije za potencijalno prikupljanje DNK, vlakana i tragova dokaza. Američki državljanin iz Teksasa takođe je bio prisutan tokom ranog dela Natalijinog boravka u stanu, prema policiji. Snimci sigurnosnih kamera, zapisnici o ulasku u zgradu i kretanje dvojice stranih muškaraca sada se analiziraju kao deo istrage.

Forenzički stručnjaci su telo poslali na obdukciju kako bi utvrdili tačan uzrok i vreme smrti, zajedno s otiscima prstiju i tragovima krvi. Ali obojica muškaraca su i dalje na slobodi i aktivno se traga za njima. Nije potvrđen motiv i nije bilo hapšenja.

Decenije sukoba u Kolumbiji produbile su seksualno i rodno zasnovano nasilje sa kojim se suočavaju žene i devojčice. Sa 886 zabeleženih femicida u 2024. godini, zemlja je dostigla istorijski maksimum u poslednjih sedam godina. Slučaj je poređen sa ubistvom DJ-ice Valentine Trespalacios iz 2023. godine, čije je telo takođe pronađeno u koferu. U junu 2024. godine, kolumbijski sud je proglasio američkog državljanina Džona Nelsona Poulosa krivim za teški femicid, kao i za prikrivanje i izmenu dokaza. Osuđen je na 42 godine i osam meseci zatvora, prenosi britanski The Sun.

(Kurir.rs/Žena)