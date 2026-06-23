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Savana Gatri deli novi, emotivni apel u vezi sa istragom o otmici njene majke Nensi Gatri. U utorak, 23. juna, tokom uključenja uživo u emisijuToday, voditelj Krejg Melvin objavio je nove informacije u vezi sa ovim slučajem.

„Ovog jutra NBC News izveštava o novim informacijama u vezi sa jednom od poruka koje su poslate na adrese više medijskih kuća“, podelio je Melvin tokom osam sati ujutru, pre nego što je prešao na prilog o istrazi.

NBC News je izvestio da se u drugoj poruci, poslatoj nekoliko dana nakon Nensinog nestanka, tvrdi da je ona preminula. Poruka nije sadržala izvinjenje niti zahtev za isplatu kako bi njeno telo bilo pušteno, izvestio je ovaj medij, pozivajući se na tri izvora upoznata sa slučajem. Dopisnica Liz Krojc je dodala: „I dalje nema značajnijih pomaka niti prekretnica u slučaju.“ Nakon što je prilog emitovan, Melvin se okrenuo ka Savani, rekavši joj: „Hrabrost kojom obavljaš ovaj posao svaki dan otkad se to desilo nije ništa drugo do izvanredna.“

Savana Gatri Foto: Youtube/Printscreen/TODAY

Savana je bila okružena svojim kolegama voditeljima uključujući Dženu Buš Hejger, Karsona Dejlija, Melvina i Al Rokera za stolom dok je odgovarala na izveštaj.

„Volim vas, ljudi, i volim ovo mesto“, počela je Savana, brišući suze. „Ovo je neobično i bez presedana u najmanju ruku sedeti ovde.“

Ova 54-godišnja novinarka dodala je da nema komentar na nove informacije i da nije uključena u izveštavanje NBC News o otmici njene majke.

1/6 Vidi galeriju Nensi Gatri Savana Gatri Foto: Fbi

„Ali ne mogu da se pretvaram da nisam ovde“, dodala je. „I pošto jesam, htela sam samo da iskoristim priliku da zamolim ljude, zaista da preklinjem ljude, da se jave. Neko nešto zna.“

Osvrćući se na svoju sestru Eni i brata Kemrona, Savana je dodala: „Ovo je nova priča koja je danas na vašem radaru, ali ovo je život koji živi moja sestra, koji živim ja, koji živi moj brat, koji žive naše šire porodice, koji naša deca žive svaki dan. I mi smo u agoniji i ne možemo da imamo mir.“

Savana, koja je bila iskrena u vezi sa svojim poteškoćama prilikom povratka u emisiju Tudej usred tekuće istrage, dodala je:

„Zato, bez obzira na to koliko se trudim da izađem ovde svaki dan, da se nasmejem i pronađem tu radost a hoću, obećavam da hoću ovo je trenutak da vam kažem da nam je potrebna vaša pomoć. Preklinjemo za vašu pomoć. I neću propustiti tu priliku.“ Ova majka dvoje dece takođe je pomenula nagradu od milion dolara koju je njena porodica ponudila za bilo kakvu informaciju o tome gde se Nensi nalazi.

1/6 Vidi galeriju Policijska potraga za nestalom Nensi Gatri, majkom voditeljke NBC Savane Gatri Foto: Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia

„Zato vas molim, ako gledate, bez obzira na to koliko je sitno, nagrada je tu“, rekla je. „Možete nam reći. Može biti anonimno. Molim vas, uradite pravu stvar za nas, za našu porodicu, za našu decu. Volimo našu mamu i nikada, ali nikada nećemo prestati da je tražimo.“

Nensi (84) odvedena je iz svog doma u Tusonu u Arizoni u ranim jutarnjim satima 1. februara. Šerifovo odeljenje okruga Pima, u saradnji sa FBI-jem, pokrenulo je istragu, ali nakon višemesečne potrage nijedan osumnjičeni nije imenovan. Savana se vratila u emisiju Tudej početkom aprila, nakon što je uzela produženo odsustvo tokom istrage.

Foto: Printscreen/ Instagram/ savannahguthrie

Nazivajući jutarnju emisiju „malim predahom“ u svom danu, Savana je ranije ovog meseca rekla Dženi Buš Hejger da to ne umanjuje bol koji trpi zbog Nensinog odsustva. „To je uvek sa mnom“, rekla je Savana.

„Plačem svako jutro na putu do posla i plačem svako jutro na putu kući. I zahvalna sam što imam dobre prijatelje i što mogu da dođem na tako prelepo, radosno mesto koje pruža podršku. Kao i mnogi ljudi tamo, možete držati sve ove stvari zajedno. To pokušavam da kažem i svojoj deci. Možemo da nosimo svoju tugu i možemo da nosimo svoju radost. A ako ne verujete u to, samo me gledajte.“