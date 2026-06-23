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Sa više od 100 miliona prodatih ploča širom sveta i bogatstvom koje premašuje 300 miliona funti, ne može se poreći da je Šanaja Tvejn kraljica kantri popa. Međutim, njen život nije oduvek bio ispunjen sjajem i glamurom.

Zahvaljujući svojim zaraznim pesmama, uključujući That Don’t Impress Me Much, legendarna pevačica utrla je put velikim ženskim zvezdama, uključujući Tejlor Svift koja je najslušaniji izvođač u istoriji Spotifaja. Talentovana pevačica Šanaja Tvejn sada se vratila na britansko tlo kao uvodna zvezda na turneji Together, Together Harija Stajlsa, sa rekordnih 12 zakazanih koncerata samo na stadionu Vembli u Londonu.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iza sjaja i glamura: Detinjstvo u senci siromaštva

Ali dok se Šanaja koja 24. jula izdaje svoj najnoviji studijski album Little Miss Twain nedavno zahvalila obožavaocima sa Vemblija „što su joj priredili leto za pamćenje“, njen život nije uvek bio pun sjaja i glamura.

Iza svetlucavih kaubojskih čizama i događaja na crvenom tepihu krije se tragična prošlost obeležena siromaštvom u detinjstvu, zlostavljanjem, bolešću i slomljenim srcem. Šanaja je rođena u Ontariju u Kanadi, 1965. godine, kao jedna od tri devojčice u braku roditelja Šeron i Klarensa Edvardsa.

Međutim, njeni roditelji su se razveli kada je Šanaja imala dve godine, a drugi muž njene majke, Džeri Tven, usvojio je sestre.

Njihov porodični život uništilo je siromaštvo, pa su Šanaja i njene sestre često odlazile u školu gladne.

Foto: Profimedia

Noćni nastupi u barovima: Teret koji je moralo da nosi dete

Zato, kada je Šeron primetila da njena ćerka ima talenat za muziku, znala je da je pronašla način da zaradi novac i pomogne porodici.

„Zapravo, moja majka je bila ta koja me je naterala da izađem na scenu“, izjavila je Šanaja nedavno za Indipendent „Nisam želela da budem u centru pažnje. Bila sam prestravljena time.“

Od svoje osme godine, Šanaju su budili da nastupa u barovima posle ponoći.

„Išla bih da odradim nastup u sitne sate, a svi su već bili pijani“, otkrila je petostruka dobitnica Gremija.

„To nije bilo zabavno“, nastavila je Tvenova o tim ranim nastupima.

„Sutradan sam imala školu, a moji roditelji su se često svađali. To je bila užasna sredina za dete. Ali ja sam tome pristupala veoma profesionalno i shvatala sam to vrlo ozbiljno.“

Šanaja Tvejn Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Porodični pakao i skrivanje sopstvene ženstvenosti

I možda to i ne čudi jer je mlada Šanaja brzo naučila da, ako se kući vrati bez novca sa svojih nastupa, to znači nevolju.

„Ako ne bih ništa zaradila od toga, to bi postao porodični problem“, objasnila je Šanaja. „Živeli smo od danas do sutra.“

Tragično, Džeri nije bio nasilan samo prema supruzi Šeron, koju je jednom prilikom pretukao do besvesti. Šanaja se prisetila kako ju je njen okrutni očuh takođe terao da hoda po kući u toplesu i neprikladno je dodirivao.

„Jednostavno je imao probleme… Bilo je to kao da je dve različite osobe u telu jedne“, rekla je u emisiji 60 minuta (60 Minutes). „Ponekad bih se i fizički umešala u svađe svojih roditelja… Misila sam da će je ubiti. Jednog od tih puta – ubiće je.“

„Skrivala sam se i spljoštila bih grudi“, rekla je za Sandej Tajms u emotivnom intervjuu. „Nosila bih brushaltere koji su mi bili premali, i to po dva odjednom, umanjujući sve dok na meni ne bi ostalo ništa devojačko. Tako je bilo lakše da prođem neprimećeno. Bilo je strašno, u mojoj kući niko nije želeo da bude devojčica.“

Šanaja Tvejn Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tragedija koja je sve promenila: Samohrana majka preko noći

U dobi od 22 godine, baš kada je Šanaja bila na pragu svog velikog proboja, njeni roditelji su tragično poginuli u saobraćajnoj nesrećí.

Morala je da se vrati kući kako bi se brinula o mlađoj braći i sestrama, pa je Šanaja „preko noći postala samohrana majka“, prisetila se.

Dodala je: „Bio je to veoma neizvestan period u mom životu. Bilo je to mnogo pritiska. Jedva da sam spavala.“

Put do zvezda i pesme rođene iz traume

Ali uprkos nevoljama, Šanaja nije odustala od svog sna. Kada su njene sestre dovoljno odrasle, sastavila je demo kasetu kako bi je predstavila muzičkim čelnicima u Nešvilu i za nekoliko meseci oni su je prigrabili.

To je bio prvi korak ka tome da Šanaja konačno postane međunarodna kantri pop zvezda kakvu svet danas poznaje.

Možda znamo tekst napamet ali malo ko od obožavalaca bi pretpostavio da njena vesela pesma Man! I Feel Like a Woman potiče iz njene traume iz detinjstva iz toga što je bila seksualizovana.

Šanaja, koja je tokom svoje karijere sakupila astronomskih četiri milijarde strimova na Spotifaju, rekla je za pomenuti medij:

„Ta pesma je bila moj način da kažem da sam predugo čekala da se osećam dobro zato što sam žena. Godinama sam bežala od toga ili sam želela da nisam žena. Bila sam stidljiva, nesigurna ženska osoba a ne ličnost.“

Dan kada je utihnula: Borba sa Lajmskom bolešću

Iako sada deluje neshvatljivo dok nastupa na Vembliju, postojalo je i vreme kada je ova kantri zvezda bila ubeđena da više nikada neće pevati na sceni. Legendarna zvezda otvorila je dušu za San 2017. godine, govoreći o tome kako je dobila Lajmsku bolest od specifične vrste krpelja tokom jahanja konja 2003. godine.

Šanaja je patila od nesvestica i čak je strahovala da više nikada neće moći da nastupa nakon što je morala da se podvrgne operaciji otvorenog grla.

Kada se konačno vratila na scenu prvi put posle mnogo godina, 2012. godine, rekla je: „To je veoma iscrpljujuća bolest, veoma degenerativna. Izgubila sam glas na nekoliko godina… Takođe sam osećala da nikada neću snimiti još jedan album. Bilo je razarajuće. Zaista sam tugovala zbog toga. To me je dotuklo i borila sam se sa tim svakog dana.“

Šanaja nije mogla da peva sedam godina pre operacije koja ju je „vratila na scenu“.

Dvostruki udarac: Izdaja najbližih i bolan razvod

Ali kao da borba za spas karijere nije bila dovoljno teška, ova kantri pop zvezda u usponu morala je da se nosi i sa bolnim raspadom svog braka.

Otkrila je da ju je suprug i muzički producent Robert „Mat“ Lang varao sa bliskom prijateljicom Mari-An Tibo. Govoreći o trenutku kada je to saznala, Šanaja je rekla: „Doživela sam potpuni napad panike. Samo sam joj rekla da je loša osoba – to je bilo sve što sam uspela da izustim!“

U dokumentarcu "Shania Twain: Not Just a Girl" na Netfliksu, uporedila je kraj svog braka sa fatalnom saobraćajnom nesrećom svojih roditelja.

Rekla je: „Bilo je to kao da je smrt bila kraj, trajni kraj za toliko aspekata mog života. A smrt svojih roditelja nikada nisam prebolela. I onda mislim: 'S***e, nikada neću preboleti ovo.' Mislim, kako se uopšte preboli tako nešto?“

Dodala je: „Muž me ostavlja zbog druge žene. Sada sam na sasvim novom dnu. I jednostavno ne vidim nikakav smisao u nastavku muzičke karijere.“

Filmski obrt i pronalaženje nove sreće

U bizarnom obrtu sudbine, Šanaja je ponovo pronašla ljubav sa bivšim mužem Mari-An, nekadašnjim izvršnim direktorom kompanije Nestle (Nestlé) Frederikm Tiboom 2009. godine, koji joj je bio rame za plakanje tokom razvoda.

Nakon što su finalizovali njen razvod 2010. godine, par je stupio u brak na sunčanom Portoriku na Novu godinu 2011.

U septembru 2017. pevačica je izdala svoj peti studijski album Now – 15 godina nakon četvrtog – koji je nazvala svojom „najličnijom“ kompilacijom. Debitovao je na prvom mestu top-lista Billboard 200, Canadian Albums i Top Country Albums, a od tada je dostigao sam vrh u nekoliko zemalja širom sveta.

Rekla je: „To je zapravo više bilo pitanje sticanja nezavisnosti… To je bila vežba u kojoj sam sebi rekla: 'U redu, vidi, ne možeš samo tako da nikada više ne stvaraš muziku zato što nemaš Mata. Moraš jednostavno da se prepustiš.' I bila sam prestravljena, zaista jesam. Zato sam rekla: 'U redu, slušaj, neću se samo vratiti u studio bez njega, napisaćemo svu muziku sama i ponovo ću otkriti sebe kao individualnog kreativca', onako kako sam radila tokom cele svoje mladosti.“

Poziv koji se ne odbija: Hari Stajls i trijumf na Vembliju

Kada je autor hita As It Was, Hari, odlučio da se ovog leta vrati na turneju, sa višednevnim nastupima u Londonu, Šanaja je za Roling Stoun (Rolling Stone) ispričala da joj je zazvonio telefon. „Pozovao me je i rekao: 'Hoćeš li doći i odraditi ove nastupe sa mnom na Vembliju?'“, izjavila je ova međunarodna zvezda. „Ja sam rekla: 'Naravno — samo zbog tebe, Hari.'“

Dok više od 900.000 obožavalaca peva Šanajine hitove tokom Harijeve turneje u prestonici, nema sumnje da će kraljica kantri popa upijati svaki trenutak proveden na sceni Vemblija.