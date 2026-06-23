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Glumica Trojan Belisario je srpskog porekla, koju je ovdašnja javnost imala priliku da gleda u seriji "Slatke male lažljivice" gde je nekoliko sezona tumačila lik Spenser Hejstings.

Ona potiče iz veoma uticajne holivudske porodice, a njeno porodično stablo spaja Balkan, Italiju, Afriku i Francusku.

Njen otac je Donald P. Belisario legendarni holivudski producent, scenarista i tvorac kultnih serija kao što su Magnum, Kvantni skok , Vojni advokati i NCIS. Preko njega, Trojan ima miks italijanske i srpske krvi.

Trojan sa suprugom Foto: imageSPACE / ddp USA / Profimedia

Deda (Albert J. Belisario) bio je italijanskog porekla. Njegova porodica je emigrirala u Ameriku iz Italije. Baka (Vera Đanović / Vera Bellisario) bila je čistog srpskog porekla. Njena porodica je na prostore Amerike (tačnije u Pensilvaniju, gde je Donald rođen) stigla sa Balkana. Vera je bila veoma privržena svom poreklu, a Donald je u nekoliko navrata spominjao svoje mešovito italijansko-srpsko vaspitanje u radničkoj porodici u Pensilvaniji. Zahvaljujući baki Veri, Trojan zvanično ima četvrtinu srpske krvi.

Troian Bellisario Foto: DeGuire Gregg/Image Press Agency/ABACA / Abaca Press / Profimedia



Trojanina majka je Debra Prati uspešna glumica, scenaristkinja i producentkinja. Preko majke, Trojan ima izuzetno bogato i raznoliko poreklo koje uključuje afroameričke, kreolske i evropske elemente. Debra Prati je rođena u Čikagu, ali njena porodica vuče korene sa američkog Juga, tačnije iz Luizijane. To uključuje afroameričko poreklo, ali i specifično francusko-kreolsko poreklo (mešavina francuskih kolonizatora i afričkog stanovništva u Luizijani).

Troian Bellisario Foto: Gustavo Caballero / Getty images / Profimedia

Zbog ovog jedinstvenog miksa sa majčine strane, Trojan se izjašnjava kao osoba mešovite rase (mixed-race), iako zbog svetlijeg tena na ekranu često glumi devojke isključivo evropskog porekla.

Zanimljivost o imenu

Čak i njeno ime nosi istorijsku težinu i povezano je sa porodičnim nasleđem. Ime Trojan (Troian) dobila je po starom prezimenu jedne od porodica sa italijanske strane njenog oca, a ujedno asocira i na antičku Troju, što savršeno odgovara njenom mediteransko-balkanskom genetskom kodu.