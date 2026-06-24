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Goran Bogdan (44) godinama unazad uspešno gradi glumačku karijeru, ali malo je poznato da njegov put do scene nije bio pravolinijski. U dugoj potrazi za svojim pravim životnim pozivom, ovaj talentovani glumac je upisao čak osam različitih fakulteta pre nego što je definitivno odlučio čime želi da se bavi.

U galeriji pogledajte fotografije Gorana Bogdana:

Goran Bogdan Foto: Promo, Fest, HBO

Nakon što je osnovnu i srednju školu završio u svom rodnom Širokom Brijegu, Bogdan se preselio u Zagreb zbog studija ekonomije. Međutim, njegova interesovanja su bila široka, te je paralelno sa Ekonomskim fakultetom pratio i druge oblasti. Zanimljivo je da je na Saobraćajnom fakultetu završio trogodišnji kurs, a upisivao je i građevinski i mašinski fakultet. Iako je imao priliku za siguran posao, odlučio je da odbije ponudu za rad u Ministarstvu finansija. Svoju pravu strast, glumu, odlučio je da sledi tek 2005. godine, a 2012. je diplomirao na Akademiji dramskih umetnosti u Zagrebu, i to kao jedan od najperspektivnijih mladih glumaca.

Ljubav i život na tri adrese

Na emotivnom planu, Goran Bogdan uživa u braku sa koleginicom Jovanom Stojiljković, koja je od njega mlađa 11 godina. Par živi zajedno u Beogradu, a njihova ljubav krunisana je rođenjem ćerkice. I pored beogradske adrese, glumac voli da istakne kako zapravo ima tri doma u tri različita grada.

U galeriji pogledajte fotografije Gorana Bogdana i Jovane Stojiljković:

Goran Bogdan, Jovana Stojiljković Foto: ATA images, Damir Dervišagić, Antonio Anhel/ATA Images

"Život u gepeku"

Govoreći o svom specifičnom stilu života i čestim putovanjima između gradova koje voli, Bogdan je jednom prilikom izjavio:

"Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovde i volim ovaj grad i Beograđane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrim imam osećaj da me tera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba”, prenosi Blic.

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