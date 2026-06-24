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Taman kada smo pomislili da je Britni Spirs malo došla sebi posle svega što joj se proteklih godina dešavalo, posrnula zvezda napravila je novi eksces – uhapšena je zbog vožnje pod dejstvom alkohola i prepiranja sa policajcima. Nekoliko meseci ranije, porodica se zabrinula za nju jer je opet počela da pokazuje znake nestabilnog ponašanja. Kako je nekadašnjoj pop princezi očigledno dosadno bez skandala, sada je odlučila da izazove još jedan efekat šoka...

U galeriji pogledajte kako je Britni Spirs izgledala na vrhuncu slave:

1/12 Vidi galeriju Britni Spirs u mladosti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Paramount Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia, Robert Hepler Collection / Everett / Profimedia

Još se nije pošteno slegla prašina nakon poslednjeg problema koji je samoj sebi priredila, a Britni Spirs ponovo "talasa". Ovog puta se, u čudnoj objavi na društvenim mrežama, vratila događaju od pre tri godine, kada su pola garderobera i skupoceni nakit misteriozno nestali iz njene kuće. Pevačica je priznala da ju je tadašnja reakcija bliskih ljudi, koji su tvrdili da se ništa ne može učiniti povodom pljačke, "duboko pogodila i emotivno potpuno slomila".

Kako je otkrila u postu, vrlo je moguće da su oni koji su je opljačkali i uzeli stvari koje joj mnogo znače "tačno znali šta rade". Nije ni u koga uperla prstom, ali je priznala da sumnja postoji.

Dala je i neočekivano objašnjenje za svoje kontroverzno ponašanje u poslednje vreme. Uz priču je objavila nekoliko fotografija u kojima je vidimo u različitim izdanjima: u crnoj haljini sa dubokim dekolteom, potom u kratkoj prozirnoj, pa u donjem vešu i još nekoliko uglavnom provokativnih komada koji lopove očigledno nisu interesovali.

Britni je napisala da je posle tog incidenta počela da se "buntovno, jeftino i prikriveno agresivno" izražava na Instagramu, što je bio "njen način da se nosi sa traumom i besom zbog nepravde koju je doživela":

"Nisam žrtva, samo me zanima kako su ljudi mogli da me nateraju da se osećam tako jeftino i ludo kada su uzeli nakit i pola garderobe. Vraćam se na tu nedelju jer me je događaj emocionalno veoma povredio i osećala sam se potpuno bespomoćno..."

Britni Spirs je trenutno na rehabilitaciji (po ko zna koji put), a služi i uslovnu kaznu u trajanju od godinu dana, koju je zaradila nakon nedavnog sukoba sa saobraćajnom policijom u Kaliforniji, kada ju je patrola zaustavila na autoputu dok je automobilom prelazila iz trake u traku. Njeni bližnji strahuju da je opet izgubila kontrolu, dok neki čak tvrde da porodica ponovo razmatra starateljstvo, koje je od 2008. do 2021. vodio njen otac Džejmi.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Video: Bizarni video Britni Spirs