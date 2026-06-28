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Francuska glumica Izabel Ađani važi za jednu od najlepših svetskih glumica, a iza nje je turbulentna životna priča. Iako je svoju privatnost nastojala da sačuva za sebe, neke detalje ipak nije uspela da sakrije.

Još kao tinejdžerka osvajala je mnoge svojom lepotom i već tada se dalo naslutiti da je stvorena za javnu scenu. Njen otac ju je zbog toga naterao da krije svoje lice. Njena lepota dobila je zvaničnu potvrdu pre nekoliko godina, kada je prestižni časopis "LA Times" objavio listu najlepših žena u filmskim ostvarenjima, a prvo mesto zauzela je upravo Izabel.

Izabela Ađani Foto: Profimedia

Glumica je rođena u braku Alžirca i Nemice, a često je isticala kako je ljubavna priča njenih roditelja bila gotovo nemoguća, ali istovremeno i ona prava, kakva se događa jednom u hiljadu godina. Zbog jakih osećanja prema njenom ocu, majka je napustila tadašnjeg supruga i dvoje male dece, zbog čega se nikada nije pokajala. Izabel dugo nije mogla da razumetmajčinu odluku i zbog toga ju je često osuđivala.

Foto: Societe Nouvelle de Cinematograp / Christophel Collection / Profimedia

Detinjstvo je provela u siromašnom pariskom predgrađu okruženom bandama i teškim životnim uslovima. Uprkos tome, od malih nogu je upijala duh Pariza, posebno što se tiče stila oblačenja. Njen otac bio je strog i konzervativan čovek koji je od ćerke zahtijevao disciplinu, marljivost i redovno čitanje knjiga. Istovremeno joj je govorio kako ne treba da se gleda u ogledalo jer ga je bilo strah da ne postane umišljena kada shvati koliko je lepa.Ovih dana je proslavila 71. rođendan, a na njenom mladolikom izgledu pozavidele bi joj i upola mlađe dame.

Foto: Profimedia

Glumica je svojevremeno istakla kako joj je bilo potrebno 15 godina redovnog odlaska kod psihologa da prihvati svoju lepotu. Kad je imala samo 14 godina, stvari su se promenile - na pariskim ulicama ju je zapazio poznati filmski agent i dobila je svoju prvu ulogu.

Foto: Profimedia

Ono što je ovu divu učinilo još intrigantnijom i zanimljivijom javnosti je njen ljubavni život - buran, neverovatan, s brojnim prevarama i slomljenim srcima. Izabel je imala samo jedan zvanični brak, ali ukupno osam ozbiljnih i velikih ljubavi, doduše samo jednu pravu.

Danijel Dej Luis Foto: Profimedia

Šest godina je bila u vezi s trostrukim oskarovcem Danijelom Dej Luisom, s kojim ima sina, a koji ju je trudnu ostavio bez ijedne reči. Nikad joj nije ni rekao da je njihova veza gotova. U trenutku kad se porađala, on je uživao u aferi s Džulijom Roberts.

Džulija Roberts u prekrojenoj haljini i sa skupocenom ogrlicom Foto: Image Press Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"On je ljubav mog života. Završilo se jer je bilo nemoguće, nezamislivo jako. Naša ljubav je bila poput neizlečive bolesti. Jedan pogled na njega i znaš da je to čovek koji je spreman da ti nanese bol. Nije mogao da odvoji stvaran život od uloga koje je igrao. Često se ponašao kao da nije bio deo ove planete. Bili smo ljubav o kojoj piše u klasičnim romanima", ispričala je Izabel godinama kasnije. Priznala je i da je napravila ozbiljnu grešku u svom životu.

U galeriji pogledajte kako Izabel Ađani danas izgleda:

1/10 Vidi galeriju Izabel Ađani Foto: Dede / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Profimedia

"Žene ne bi trebale da budu lekari u svojim vezama. Spasila sam svoje muškarce, a onda su oni svoju sreću gradili s drugima. Doživeli su me kao psihologa. Muškarci ne vole žene koje ih doživljavaju slabima, u svojim najgorim danima ne mogu da podnesu žensku snagu koja ih je učinila slabima i ranjivima."

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