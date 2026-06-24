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Svetsko prvenstvo trenutno je u centru pažnje, ali ljubitelji serija ovih nedelja takođe imaju mnogo razloga za slavlje. Na striming servise stižu novi trileri, dugoočekivani povratak hvaljenih serija i završna sezona jednog od najvećih televizijskih hitova poslednjih godina. Među njima su novi projekat Harlana Kobena, povratak Kolina Farela i nova sezona serije koja je osvojila publiku nakon završetka "Igre prestola". Ovo je šest serija koje biste mogli da pogledate ako vas ne zanima fudbal.

I Will Find You

Netflix nastavlja uspešnu saradnju s Harlanom Kobenom, autorom čiji su romani već poslužili kao predložak za serije poput "Missing You" i "Lazarus". U fokusu osmodelnog trilera je Dejvid Barous (Sem Vortington), muškarac koji služi zatvorsku kaznu zbog ubistva svog sina.

Kada se pojave dokazi koji sugerišu da bi dečak mogao da bude živ, Dejvid kreće u potragu za istinom koja ga uvlači u mrežu tajni, laži i porodičnih misterija. Uz Vortingtona glume Brit Lauer i Majlo Ventimiglija. Serija je na Netflix stigla 18. juna.

Sugar

Nakon pohvala kritike za prvu sezonu, Kolin Farel vraća se kao privatni istražitelj Džon Šugar. U novim epizodama istražuje nestanak brata mlade bokserske zvezde, dok istovremeno nastavlja potragu za svojom sestrom. Kako se slučaj razvija, otkriva mrežu korupcije i opasnih tajni koje ga prisiljavaju da preispita sopstvene granice.

Uz Farela, u drugoj sezoni pojavljuju se Džin Ha, Rejmond Li, Tony Dalton, Lora Doneli, Saša Kale i Šej Vigam. Premijera druge sezone bila je 19. juna na Apple TV+.

The Agency

Špijunski triler inspirisan hvaljenom francuskom serijom "Le Bureau des Légendes" vraća Majkla Fasbendera u ulozi tajnog agenta CIA-e poznatog pod kodnim imenom Maršan.

Nova sezona prati njegov pokušaj spasavanja Samije (Džodi Tarner-Smit), političke zatvorenice u Sudanu, što ga vodi još dublje u svet obaveštajnih operacija, izdaja i opasnih odluka. U bogatoj glumačkoj postavi nalaze se i Džefri Vrajt, Ketrin Voterson, Džon Magaro i Ričard Gir. Druga sezona dostupna je na Paramount+ od 21. juna.

Kuća zmaja

Jedna od najgledanijih fantastičnih serija današnjice vraća se trećom sezonom. Prednastavak "Igre prestola", baziran na delima Džordža R. R. Martina, nastavlja priču o građanskom ratu unutar kuće Targarjen.

Nakon događaja iz druge sezone, Vesteros tone sve dublje u sukob, dok se borba između "Zelenih" i "Crnih" dodatno zaoštrava. U glavnim ulogama se vraćaju Ema D’Arsi, Met Smit, Olivija Kuk i Rajs Ajfans, a novopridošlo ime u glumačkoj postavi je Džejms Norton. Nova sezona premijerno je prikazana 21. juna.

The Bear

Serija koja je osvojila brojne Emije i postala jedan od najvećih televizijskih hitova poslednjih godina ulazi u svoju završnu fazu. Peta sezona nastavlja priču nakon odlaska Karmija Berzata (Džeremi Alen Vajt), ostavljajući Sidni (Ejo Edebiri), Ričija (Ebon Mos-Bahrah) i Natali Berzato (Ebi Elliot) da pokušaju da spasu restoran usred finansijskih problema i neizvesne budućnosti.

Dok se bore za opstanak i san o Mišelinovoj zvezdici, serija nastavlja da istražuje odnose među likovima koji su je učinili omiljenom među publikom i kritičarima. Završna sezona stiže na Disney+ 26. juna.

Elle

Ljubitelji filma "Plavuša s Harvarda" uskoro će dobiti priliku da upoznaju mlađu verziju El Vuds. Nova serija prati srednjoškolske dane slavne junakinje pre događaja iz filma iz 2001. godine. Glavnu ulogu preuzela je Leksi Minetri, dok njene roditelje glume Džun Dajen Rafael i Tom Everet Skot.

Projekat nastaje u saradnji produkcijske kuće Hello Sunshine i Amazon MGM Studiosa, a među producentima je i Riz Viderspun, koja je proslavila lik El Vuds. Serija će biti dostupna na Prime Videu od 1. jula.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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