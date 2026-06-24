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Emilija Kiser suočava se s kritikama javnosti nakon što je objavila čestitku za Dan očeva, na kojoj u potpisu stoji njen pokojni sin Trig. Podsetimo, trogodišnji sin influenserke i kreatorke sadržaja preminuo je 18. maja 2025, šest dana nakon što je pronađen bez svesti u bazenu u dvorištu porodične kuće u Čandleru, u saveznoj državi Arizoni.

Njen suprug Brejdi (29) je u to vreme čuvao Triga i novorođenog sina Tedija, dok je Emilija bila napolju s prijateljima. Brejdi je prvo rekao da je izgubio Triga iz vida na tri do pet minuta. Međutim, policija je navela da snimci pokazuju da je dečak bio bez nadzora više od devet minuta, te da je približno sedam minuta proveo u vodi.

U galeriji pogledajte fotografije porodice Emilije Kiser:

1/5 Vidi galeriju Trig Kiser, sin TikTok influenserke Foto: printscreen/instagram/emiliekiser

U nedelju je 27-godišnja Kiser podelila fotografiju na kojoj drži ručno izrađenu čestitku za Dan očeva. Čestitka, na kojoj je uz Triga potpisan i jednogodišnji Tedi, sadržala je zeleni otisak ruke oblikovan tako da podseća na golfersko igralište.

Na dlanu je bila nacrtana golfska zastavica, okružena plavom i žutom bojom.

Na vrhu čestitke pisalo je: "Najbolji tata po par-u!" (igra reči povezana s golfom). U donjem levom uglu stajao je potpis: "Srećan Dan očeva! Volimo te, Trig i Tedi."

Foto: Printscreen/ Instagram

Preko fotografije bio je dodat tekst: "Srećan Dan očeva svim tatama danas."

Objava je izazvala burne reakcije pratilaca, od kojih su mnogi istakli da je Trig bio pod očevim nadzorom kada se utopio. Neki su takođe komentarisali da je sportska tematika čestitke neukusna, s obzirom na to da je Brejdi priznao kako je u vreme nesreće gledao NBA doigravanje, te da je uplatio opkladu od 25 dolara na ishod utakmice.

U galeriji pogledajte još fotografija porodice Emilije Kiser:

1/5 Vidi galeriju Emilija Kiser sa decom Foto: printscreen/instagram/emiliekiser

"Hoće li Emilija godinama nastaviti da dodaje Trigovo ime na dečje crteže i poklone? Zašto to radi? I zašto to objavljuje? Zašto, zašto, zašto...? Ništa od ovoga nije nužno", jedan je od komentara.

"Žao mi je što kritikujem roditelje, ali čini se da ovakvi ljudi imaju decu samo radi sadržaja, a spremni su da iskoriste čak i smrt sopstvenog deteta ako će im to doneti preglede", dodao je drugi.

"Sportska tema je jeziva s obzirom na to da je čovek zanemarivao sina dok je gledao utakmicu. Ova žena je osvojila nagradu za noja godine. Neverovatno koliko spušta lestvicu za ovog čoveka", zaključio je treći.

Foto: Printscreen/ Youtube

"Zbog ovoga ne mogu da je poštujem. Iskoristila je svoju platformu za vrlo malo zagovaranja bezbednosti, a mnogo za veličanje oca koji je ostavio sina samog da se utopi", napomenuo je još jedan.

Nakon dvomesečne istrage Brejdi nije optužen u vezi sa smrću sina, iako je Policijska uprava Čandlera preporučila podizanje optužnice za krivično delo zlostavljanja deteta. Kancelarija državnog tužioca okruga Marikopa objavio je saopštenje u kom je navedeno da "ne postoji verovatnoća osuđujuće presude" protiv njega.

Foto: Printscreen/ Youtube

Prošle nedelje Emilija je gostovala u podkastu "On Purpose" voditelja Džeja Šetija.

"Gubitak deteta na najstrašniji i najstvarniji mogući način pokaže koliko brzo život može da se promeni i koliko brzo može da bude bukvalno oduzet", rekla je.

Govoreći o sinu Tediju, rekla je da se svakodnevno podseća kako ima izbor da bude prisutna za njega.

"Mogu da dozvolim da me ovo potpuno slomi više nego što već jeste i da osećam da nisam sposobna da se brinem o mlađem sinu, ili mogu da učinim sve što je u mojoj moći da budem najbolja majka koja mogu da budem i pružim mu istu ljubav kakvu je Trig imao i još uvek ima", dodala je.

Kiser je otvoreno govorila na društvenim mrežama o tugovanju nakon gubitka sina. Krajem decembra 2025. podelila je kako je tragedija uticala na njen odnos sa suprugom. Na pitanje da li je njena porodica ljuta na Brejdija, odgovorila je: "Moja cela porodica ga jako voli. Njihova nepokolebljiva ljubav prema njemu i Trigu pomogla nam je da se još više zbližimo kao porodica".

Otprilike u isto vreme govorila je i o "strašnom Božiću", prvom nakon smrti sina. U martu je izjavila da je smrt njenog sina bila "sprečiva" i uputila hitan apel roditeljima da pripaze oko bezbednosti kraj bazena. Pozvala je roditelje da poduzmu mere opreza, poput postavljanja zaštitnih ograda oko bazena, upisivanja dece na časove plivanja i stalnog nadzora dece u blizini vode.

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