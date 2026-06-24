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Anđelina Džoli ima novi film pod nazivom "Kutur" (Couture), u kojem tumači ulogu režiserke koja se suočava sa dijagnozom raka dojke. Ova priča će biti bolno poznata mnogima koji su i sami prošli kroz borbu sa kancerom ili su bili podrška voljenoj osobi.

Jedna od onih koji i te kako mogu da se poistovete sa ovom temom jeste i sama Anđelina, čija je majka, Maršelin Bertran, preminula 2007. godine u 56. godini usled komplikacija izazvanih rakom jajnika i dojke. Anđelinina baka po majci takođe je preminula od raka jajnika.

U galeriji pogledajte fotografije Anđeline Džoli:

1/8 Vidi galeriju Anđelina Džoli na 78. Filmskom festivalu u Kanu povodom premijere filma "Edington" Foto: Syspeo / Sipa Press / Profimedia, Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kao što je javnosti poznato, Anđelina nosi mutaciju "oštećenog" gena BRCA1, što znači da je njen rizik da tokom života oboli od raka dojke i jajnika daleko veći nego kod prosečne osobe, piše Y!Entertainment. Ona je ove informacije javno podelila u autorskom tekstu za Njujork tajms 2013. godine, otkrivši da su joj lekari procenili rizik od raka dojke na 87 odsto, a od raka jajnika na 50 odsto. U istom eseju otkrila je da se podvrgla preventivnoj dvostrukoj mastektomiji, dok je 2015. godine podelila vest da je uklonila i jajnike i jajovode.

"Vreme ističe"

Anđelina je oduvek bila otvorena o svojim medicinskim iskustvima, koristeći svoju priču da osnaži druge i podigne svest o ovoj bolesti. Sada, tokom promocije filma "Kutur", progovorila je o emocijama i teškim razgovorima koje je ova tema ponovo pokrenula u njoj.

"Čovek se uozbilji kada shvati – baš kao što lekar kaže u filmu – da ćemo svi umreti i da niko od nas nije ovde zauvek", rekla je u novom intervjuu za Varajeti, osvrćući se na sopstvenu smrtnost. "S obzirom na to da sam rano izgubila majku i da nikada nisam upoznala baku, nikada nisam živela sa osećajem da ću imati dug život. Već sam prešla godine u kojima je mojoj majci uspostavljena dijagnoza. Ponekad se borim sa osećajem da ne mogu da živim u trenutku jer imam stalnu potrebu da grizem i žurim, misleći da vreme ističe."

Anđelina Džoli u Šangaju na događaju modne kuće Tom Ford Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Anđelina je posebno istakla da je njena zabrinutost oko životnog veka uticala i na to kako je vaspitavala svojih šestoro dece – Medoksa (24), Paksa (22), Zaharu (21), Šajlo (20) i sedamnaestogodišnje blizance Noksa i Vivijen – koje je dobila u braku sa bivšim mužem Bredom Pitom.

"Svoju decu vaspitavam tako da ih praktično pripremam na moje odsustvo, a ne toliko na to da ću postati baka", izjavila je ona za ovaj medij. "To je ono što se dešava kada smrt posmatrate kao realnost."

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U drugom nedavnom intervjuu za magazin Hello, Anđelina je rekla da joj je film "Kutur" pomogao da sa svojim ćerkama pokrene važne razgovore o raku dojke i uticaju koji ova bolest može imati na život.

"Ovo je veoma lično za mene... Naravno da sam ranije malo pričala sa njima o tome, ali sama činjenica da im kažem da film izlazi i naš razgovor o tome čemu se radi – sve nas je to uvuklo u priču o genu, o tome da li ga možda i one imaju, kako se medicina menja, kako živimo život i o svim onim stvarima koje bi mogle da se dese, a kojih ne treba da se plašimo", rekla je ona i dodala: "Svi mi prolazimo kroz nešto u životu."

Anđelina Džoli u crnoj haljini Alberta Fereti na crvenom tepihu Filmskog festivala u Rimu Foto: Insidefoto / ddp USA / Profimedia

"Svi smo mi na neki način stavljeni pred izazove i svi imamo izbor kako ćemo tome pristupiti", nastavila je Anđelina. "Takođe, moramo da naučimo kako da se oslonimo jedni na druge i da znamo da nismo jedini koji prolaze kroz teške trenutke," zaključila je, prenosi Mondo.

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