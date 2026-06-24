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Javnost ne prestaje sa spekulacijama o navodnoj vezi glumaca Jelisavete Orašanin i 11 godina mlađeg Pavla Mensura. Svaki njihov potez, čini se, kao da samo podgreva čaršijske priče o njihvoj ljubavi.

Foto: Instagram

Nakon što je glumica obrisala prezime Teodosić sa svog profila i time jasno stavila do znanja da je stavljena tačka na brak sa trofejnim sportistom Milošem Teodosićem, Pavle nastavlja da intrigira.

On je objavio prvo fotografiju sa plaže, a onda i intrigantnu poruku:

"Kad imaš jasan cilj i put do njega je jasan i prihvatljiv”, napisao je Pavle.

Pavle Mensur Foto: PavleMensur/Instagram

Mnogi su to protumačili kao poruku na situaciju o kojoj svi pričaju, a odnosi se upravo na Jelisavetu.

Iako njih dvoje svoj odnos ne žele da komentarišu, zajedničke fotografije koje se pojavljuju u javnosti dodatno podstiču priče da među njima postoji nešto više od prijateljstva.

Pre samo nekoliko dana na društvenim mrežama izazvali su novu buru jer su glumci gotovo istovremeno podelili istu fotografiju.

Na fotografiji se nalazi Jelisavetin pas Ljubica, dok se vidi muška ruka koja ga mazi. U pozadini se mogu primetiti i ženska stopala.

Jelisaveta objavila sliku kako Pavle mazi njenog psa Ljubicu Foto: Instagram/jagodenamagli

Korisnici društvenih mreža ovu objavu tumače kao njihovu prvu, doduše posrednu, javnu potvrdu veze.

Ne žele da govore o navodnoj romansi

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: Printscreen Instagram, printscreen/instagram/jagodenamagli, Vogue, Printskrin Instagram



Ni Jelisaveta ni Pavle do sada nisu želeli da potvrde ili demantuju navode o vezi.

Kada su novinari Pavla Mensura zamolili da prokomentariše priče o romansi sa koleginicom, kratko je odgovorio:

– Molim vas.

Jelisaveta je, sa druge strane, tokom telefonskog razgovora tvrdila da je veza loša.