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Biljana Čekić, koja se proslavila ulogom Dare u filmu "Dara iz Jasenovca" imala je saobraćajnu  nesreću u mestu Verići kod Banjaluke, a sada se nalazi na bolničkom lečenju.

Nakon što je zbrinuta i počela sa oporavkom od povreda, mlada glumica dobila je i prvi poklon od dragih ljudi koji su joj došli u posetu.

 Ona je, podsetimo, izgubila kontrolu na automobilom u mestu Verići kod Banjaluke kad je probila zaštitnu ogradu i sletela s mosta. U automobilu su s njom bile još dve devojke i one su zadobile lakše povrede.

- Hvala puno na podršci. Dobro sam. Trenutno nisam u stanju da dajem nikakve izjave. Međutim, vidim da se piše svašta. Sve u svemu, dobro sam, u bolnici sam i oporavljam se. Ne mogu hodam zbog preloma, to jest napuknuća karlice, što je normalno. Ali oporavljam se iz dana u dan i biću dobro - poručila je glumica nakon nesreće za Kurir, koju očekuje oporavak od najmanje tri do šest meseci.

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Foto: Aleksandar Letić

Biljana Čekić se proslavila tumačeći naslovnu ulogu u istorijskoj drami "Dara iz Jasenovca", reditelja Predraga Gage Antonijevića, gde je prikazala lik male Dare, koja u logoru smrti bije bitku za goli život. Rođena je 2007. godine u selu Srefila kod Kozarske Dubice. Biljana je nedavno proslavila 18. rođendan, a veliku ulogu je dobila nakon kastinga pre više od šest godina.
Film "Dara iz Jasenovca" je prvi srpski film koji je nominovan za prestižnu nagradu Zlatni globus, i to u svim kategorijama! Ovo ostvarenje Gage Antonijevića je iste godine bilo i naš kandidat za američkog Oskara.

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