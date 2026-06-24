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Kada se u svetu priča o voditeljki vremenske prognoze zbog koje je planeta doslovno "odlepila", ubedljivo prvo mesto drži meksička senzacija Dženet Garsija.

Svetski mediji, uključujući i čuveni TMZ, zvanično su je proglasili za "najzgodniju voditeljku vremenske prognoze na svetu". Njen uspon je počeo na meksičkoj televiziji Televisa Monterrey. Snimci njenih prognoza u uskim haljinama postali su viralni na Jutjubu i društvenim mrežama brzinom svetlosti, a ljudi širom planete su gledali emisije iako nisu razumeli ni reč španskog.

Ovako izgleda fatalna Dženet Garsija:

1/9 Vidi galeriju Dženet Garsija voditeljka vremenske prognoze Foto: iamyanetgarcia/instagram

Dženet je izuzetno posvećena treninzima i zdravom životu. Njeni pratioci su posebno očarani njenom figurom, a ona često ističe da je sve rezultat dugogodišnjeg napornog rada u teretani i discipline.

Danas je uspešan model, fitnes trener i globalna internet zvezda koju na društvenim mrežama prate milioni ljudi

Iako Dženet drži tron, na društvenim mrežama redovno kruže snimci još jedne voditeljke koja izaziva sličnu reakciju. Grčka voditeljka koja je postala planetarni hit, posebno na Balkanu, zbog svoje neverovatne energije. Ona ne pleni samo izgledom, već i time što tokom prognoze pleše, peva i skače ispred ekrana, čineći čak i vesti o nevremenu zabavnim.