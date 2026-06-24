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Holivudska glumica Meg Rajan poseduje velelepnu rezidenciju koja se nalazi na prestižnoj adresi u Hemptonsu u američkoj saveznoj državi Njujork i prodaje se za 15,25 miliona dolara.

I ne radi se o bilo kakvom utočištu od užurbanog sveta: budući vlasnik dobiće pet spavaćih soba, pet kamina, geotermalno grejanje i tuš za pse sa toplom i hladnom vodom. Jer kada pas već živi u Hemptonsu, obično crevo bi bilo skoro društveni promašaj.

Meg Rajan na dodeli Oskara 2025 Foto: A.M.P.A.S. / PictureLux / Profimedia

Kuća površine skoro 465 kvadratnih metara nalazi se na placu u slepoj ulici. Krasi je tradicionalna fasada od šindre, natkriven ulaz sa stubovima i veranda koji joj daju dozu nostalgije. Unutra budućeg vlasnika čekaju zasvođeni plafoni, prostran dnevni boravak, teretana, biblioteka sa kupatilom i kuhinja koja je spremna za velike zabave.

Vila Meg Rajan Foto: Google Earth / Planet / Profimedia

Na spratu se nalazi glavna spavaća soba sa parnim tušem i sopstvenom verandom. Ukupno kuća ima pet spavaćih soba i sedam kupatila, što obezbeđuje udoban život i za veću porodicu.

Vila Meg Rajan Foto: REALTOR / Planet / Profimedia

Na imanju se nalazi i bazen dimenzija 6x15 metara, spoljašnji kamin i još jedna natkrivena veranda. Naravno, tu je i sigurnosni sistem. Prema nekim izvorima, u kući postoji i tuš sa toplom i hladnom vodom za pse.

Vila Meg Rajan Foto: REALTOR / Planet / Profimedia

Meg Rajan je kupila nekretninu pre dve godine za 13,5 miliona dolara, a sada bi na njoj mogla da zaradi oko 1,75 miliona. Nakon iskustva sa imanjem u Montecitu u Kaliforniji, koje je na kraju prodala za 16,8 miliona umesto željenih 22,5 miliona, ova cena deluje čak iznenađujuće umereno.