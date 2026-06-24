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Glumica Iskra Brajović ćerka je legendardnog glumca Voje Brajovića koju je dobio u braku sa prvom suprugom Ljiljanom. Osim nje dobili su i sina Vukotu. Par se razveo kada je Iskra imala sedam godina ali kod kraha ljubavi deca nisu ispaštala.

Iskra Brajović istakla je kako su njeni roditelji na jedan dostojanstven način okončali svoj brak kao i da je ona nakon svega toga tek ušla u glumačke vode i odmah se suočila sa predrasudama.

Iskra Brajović Foto: Printscreen/Premijera

"Teret prezimena je to postao onog trenutka kada sam počela da se bavim glumom jer su postojale brojne predrasude. Nikada između mene i tate nije bilo zle krvi niti lošeg odnosa. Niti sa njim niti sa njegovom suprugom. Ako već mora da dođe do razvoda i cepanja porodice mislim da su mjoji roditelji školski primer kako to treba uraditi. Kako da uvođenje novog partnera u život ne bude loše. Nakon svega toga došlo je do mog ulaska u porodicu. Neminovno je zbog prezimena da mnogi misle da sam u glumi zbog njega. On nikada nije zvao nekoga da mu kaže da me angažuje jer sam njegova ćerka" rekla je Iskra u "Potkastu u pidžamama".

Voja Brajović Foto: ATA images

Kako je objasnila, pošto je bila mala roditelji su od nje skrivali razvod ali je ona to sve sama shvatila. Takođe, veliku u logu u upoznavanju nove supruge svog oca, glumice Milice Mihajlović imala je upravo njena majka:

"Mama mi je rekla: On nije ostavio vas nego mene, to je i tata govorio. Rekao je da su se on i mama zaveli ali da to nema veze sa mnom i mojim bratom. Tata je i nakon toga uvek bio tu u svim bitnim trenucima od rođendana, do predstava na koje smo išli zajedno, pa i period bombardovanja 1999. je bio uz nas. Mama je bila inicijator da ja upoznam Milicu jer je smatrala da porodica mora da funkcioniše. Tada je sve došlo još više na svoje mesto", objasnila je glumica.

Foto: Nebojša Babić

Voja Brajović i Ljiljana poznavali su se još od malih nogu iz komšiluka u Valjevu. Zanimljiv podatak je da je Ljiljanin otac bio lekar koji je lečio Voju dok je on još bio dečak. Kada su odlučili da se venčaju, Ljiljana je napravila veliku životnu promenu – napustila je studije medicine kako bi se u potpunosti posvetila porodici. Iz njihove ljubavi rođeni su ćerka Iskra, koja je uspešna glumica, i sin Vukota, koji se bavi manekenstvom i radi kao scenarista. Ljiljana danas aktivno učestvuje u odrastanju svojih unuka Ines i Arona i velika je podrška svojoj deci.