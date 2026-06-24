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Kraljica popa našla se na udaru kritika nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak na kojem puši cigarete u društvu pevačice Čarli Eks-Si-Eks. Video je izazvao lavinu negativnih komentara, a deo obožavalaca zamera Madoni što, kako kažu, glamurizuje naviku koju je ranije i sama javno kritikovala.

Sporni video objavio je Women’s Wear Daily, a prikazuje Madonu (67) kako puši nešto što nalikuje cigareti ili cigarilosu. Uz nju su Čarli Eks-Si-Eks (33) i glumac Konor Stori (26). Snimak je nastao u utorak u Parizu, prvog dana Nedelje mode, gde su iz prvog reda pratili reviju kolekcije Sen Loran za proleće/leto 2027. godine. Madona je bila odevena u ružičastu čipkanu haljinu i pozirala je fotografima dok je pušila, što je odmah izazvalo reakcije na društvenim mrežama.

Komentari gledalaca brzo su se pretvorili u kritike. "Pušenje cigareta nikada neće biti kul, bez obzira na to ko to radi", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Godina je 2026. Zašto opet pokušavamo da pušenje prikažemo kao nešto 'šik'?"

Mnogi su se složili da pušenje nije privlačno i istakli su zdravstvene rizike povezane sa tom navikom.

Na snimku se vidi i Čarli Eks-Si-Eks u crvenoj haljini Antonija Vakarela. Nakon što je izdahnula dim, reakcija njene drugarice u publici, francuske glumice Debi Mazar, koja je ujedno i dugogodišnja Madonina prijateljica, bila je prilično jasna – odmahivanje rukom, kašljanje i grimasa gađenja.

Čarli Eks-Si-Eks je i ranije povezivana sa pušenjem u javnosti, uključujući i snimke sa nastupa u Mančesteru 2024. godine, kao i navode da je na privatnim događajima gostima nudila cigarete.

Madonine ranije izjave o pušenju

Dodatne reakcije podstakle su i Madonine ranije izjave u kojima je pušenje oštro kritikovala. Još 2012. godine, nakon što je njena tada petnaestogodišnja ćerka Lurd Leon fotografisana sa cigaretom, pevačica je u emisiji "Tudej" (Today) poručila da joj se pušenje ne sviđa.

Na pitanje da li je stroga majka, odgovorila je: "Da, mislim da jesam, ali iskreno, mislim da nisam stroga koliko bi trebalo da budem." Dodala je i: "Pušenje cigareta mi se ne sviđa... ni kod koga. Ne odobravam da iko puši cigarete." Ipak, Madona je i ranije viđena sa duvanskim proizvodima, kako u filmskim ulogama, tako i u privatnim objavama. Početkom juna je na Instagramu objavila video u kojem puši džoint, uz poruku povodom Meseca ponosa.

(Kurir.rs/Index.hr)