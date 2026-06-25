ne mare za komentare i osude

ne mare za komentare i osude

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Veza glumca Vahidina Prelića (52) i Bojane, koja je od njega mlađa 23 godine, privlači veliku pažnju javnosti. Oni su otkrili da su se susreli sa dosta osporavanja i osuda, a krajem prošle godine su se i verili.

U moru njihovih zajedničkih objava na društvenim mrežama, posebno se izdvaja jedan video na kome par razmenjuje nežnosti pred kamerom, a u opisu stoji:

"Htela si kombinaciju, a sada se udaješ za njega".

"Stariji sam od njenog oca godinu dana, od mame tri"

Podsetimo, Vahidin i Bojana su nedavno gostovali u jednom podkastu gde su govorili o svom odnosu.

- Ja potpuno mogu da shvatim da je čudno i da je on godina mojih roditelja - započela je Bojana, a glumac ju je prekinuo:

- Stariji sam. Godinu dana od oca, od mame tri - rekao je on.

U galeriji pogledajte fotografije glumca Vahidina Prelića i njegove 23 godina mlađe verenice Bojane:

1/8 Vidi galeriju Vahidin Prelić i njegova 23 godine mlađa devojka Bojana Foto: printscreen/instagram/jednabojana

- Studiram psihologiju i stvarno se trudim da razumem drugu stranu. Nekada mi to ne ide u korist jer onda previše popuštam. Nisam očekivala da budu super, da budu oduševljeni, ali sam negde očekivala da me vole, da sam njihovo dete - rekla je ona.

Na pitanje da li njemu smeta situacija u kojoj se nalaze Prelić je rekao:

- Naravno da mi smeta, ja bih najviše voleo da sve to funkcioniše, ali ja sam se vremenom pomirio sa tim. Mislim da je važnije ovo što imamo zajedno nego da sada silimo mi nekoga da prihvata - objasnio je glumac u podkastu "Oslobođenje".

"Veći je problem što je musliman"

Bojana je rekla i da je ocu veći problem veroispovest njenog partnera.

- Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman - rekla je Bojana u podkastu.

Glumac je istakao da mu je bila najvažnija reakcija njegovog sina.

- Ja više ne tražim odobrenje... Meni je najbitnije bilo da moj sin prihvati - iskren je bio on.

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