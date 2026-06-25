našalila se na svoj račun

našalila se na svoj račun

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Arijana Grande je s dozom humora odgovorila na komentare obožavatelja koji su na Instagramu primetili neplanirani “incident” na jednoj od njenih novih fotografija. Pevačica je objavila niz privatnih trenutaka iz svakodnevnog života, a na jednoj od fotografija, dok mazi psa, nenamerno je otkrila više nego što je planirala.

Na spornoj fotografiji Grande nežno mazi psa koji ima natpis "ne diraj". Međutim, pažnju korisnika društvenih mreža privukao je drugi detalj. Kroz crveno-belu kariranu haljinu nazirala joj se dojka, što je brzo postalo tema onlajn rasprave. Mnogi su priznali da im je trebalo neko vreme da uopšte primete o čemu se radi.

Foto: Printscreen/ Instagram/ arianagrande

Reakcije na društvenim mrežama

Fotografija se ubrzo proširila internetom, a komentari su počeli da se nižu.

"Trebalo mi je dobrih pet minuta da shvatim šta gledam", napisao je jedan korisnik na Redditu. "Oh, Ari", kratko je komentarisao drugi, dok je treći dodao: "Odmah sam primetio jer je i na prethodnoj slici imala istu haljinu. Kad se nagnula, pomislio sam: ‘Opa, to je to’."

Foto: Printscreen/ Instagram/ arianagrande

Ipak, deo korisnika smatrao je da se celoj situaciji pridaje previše pažnje. "Čemu tolika drama oko bradavice, kao da je reč o skandalu veka?", napisao je jedan komentator, dok se drugi zapitao da li je sve možda bilo i namerno.

Grande se našalila na svoj račun

Ubrzo se oglasila i sama pevačica, koja je na Instagram storiju odgovorila na situaciju s dozom humora. Podelila je isečak iz serije "Victorious", u kojoj glumi uz Elizabet Gilis.

U sceni parodije filma "Showgirls", Gilis joj govori: "Imaš sjajne grudi. Stvarno su lepe." Na šta Grande bez zadrške odgovara: "Hvala."

Obožavatelji su njen odgovor dočekali s odobravanjem. "Ovo je najbolji mogući način da se reaguje", napisao je jedan korisnik.





Godina puna obaveza

Ovaj viralni trenutak dolazi u periodu u kom je Arijana Grande izuzetno aktivna. Nakon promotivne kampanje za film "Wicked", vratila se muzici i nastupima. Trenutno je na turneji "Eternal Sunshine Tour", prvoj nakon sedam godina, koja je započela u junu i završava se nizom koncerata u Londonu u septembru.

Istovremeno priprema i svoj osmi studijski album "Petal", najavljen za 31. jula, koji bi, prema najavama, trebalo da obrađuje teme suočavanja s negativnošću i ličnog rasta.

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