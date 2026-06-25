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Hrvatska glumicaMia Krajcar prošla je kroz izuzetno težak period boreći se sa karcinomom na licu.

Njena borba započela je još 2009. godine kada joj se na usni pojavila mala bubuljica.

Nakon što ju je istisnula, bubuljica se pretvorila u krastu koja je nestajala i vraćala se pune dve godine.

U galeriji pogledajte fotografije Mije Krajcar:

1/3 Vidi galeriju Mia Krajcar Foto: Printscreen/ Instagram/ miakrajcar

Tada je konačno posetila dermatologa koji ju je uputio kod drugog stručnjaka, gde joj je dijagnostikovao bazalnoćelijski karcinom (BKK).

Iako je BKK najbenigniji od malignih tumora jer uglavnom ne metastazira, Mijin slučaj je bio neuobičajen.

Njen tumor je verovatno nastao kao mutacija herpesa, a ne kao posledica izlaganja suncu, što je inače najčešći uzrok ovog oboljenja koje se sve više javlja i kod mlađih osoba, a ne samo kod starijih od šezdeset godina.

Doktori sve radili da uklone tumor

S obzirom na to da se Mia bavi glumom, lekari su u početku pokušavali da joj sačuvaju lice praveći uže rezove kako bi uklonili tumor, što je dovelo do čak četiri operacije.

Međutim, tumor se stalno vraćao, a usled stresa je "podivljao" i proširio se. Peta, ujedno i najopsežnija operacija, obavljena je pre nešto više od godinu dana, a tokom nje su glumici uklonjene tri četvrtine gornje usne, frenulum i značajan deo septuma.

Uprkos ozbiljnim intervencijama, glumica ističe da nema komplekse i da je ožiljci ne uznemiravaju, jer ih posmatra kao podsetnik na teške bitke koje je uspešno dobila.

Ipak, ona priznaje da kada se pogleda u ogledalo ne vidi svoje pravo lice, te zbog toga strpljivo čeka još jednu, rekonstruktivnu operaciju koja bi trebalo da joj vrati stari izgled.

(Kurir.rs/ Blic)

Video: Nakon višegodišnje borbe dobila je bitku s tumorom