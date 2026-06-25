Oglasila se čuvena Kasandra povodom zemljotresa u Venecueli: Koraima Tores očajna zbog katastrofe, svima uputila apel, a evo gde se nalazi (VIDEO)
Glumica Koraima Tores objavila je emotivan viedo na Instagramu povodom razornog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu.
Koraima Tores je svetsku slavu stekla devedesetih godina ulogom u hit telenoveli "Kasandra", po kojoj je i dans prepoznaju mnoge generacije.
U Venecueli su u razmaku od manje od minut udarila dva razorna zemljotresa, prvi magnitude 7,2, a zatim još jači od 7,5 stepeni Rihtera. Zgrade su se rušile, ljudi su bežali na ulice, proglašeno je vanredno stanje, a spasioci tragaju za zatrpanima dok se strahuje da bi broj žrtava mogao biti ogroman.
Koraima Tores je poreklom iz Venecuele, a godinama živi i radi u susednoj Kolumbiji. Zbog toga ju je ova katastrofa veoma pogodila.
"Ljudi, čuvajte se, čuvajte jedni druge. Ovo što se desilo je strašno. Moramo da prevaziđemo ovu tragediju", rekla je glumica u kratkom videu i briznula u plač.
Ona neprestano na svojim storijima na Instagramu objavljuje brojeve telefona na kojima ljudi mogu da se jave ukoliko im je potrebna pomoć.
Posetila Beograd
Koraima Tores je pre dve godine posetila Beograd zbog snimanja serije "Igra sudbine" i tom prilikom je za Inforemr otkrila koliko voli Srbiju.
- Srce mi puca od zahvalnosti što sam ovde, u ovom gradu i u ovoj državi. Jako sam emotivna... Od svega što sam mogla da zamislim, nikada ne bih mogla da zamislim ovakav prijem - rekla je Koraima tada.
Koraima Tores je zajedno sa Henrijem Sotoom iz serije "Kasandra" posetila Srbiju i davne 1997. godine zahvaljujući velikoj popularnosti pomenute telenovele.
Video: Atina nakon zemljotresa od 5,2 stepena Rihtera