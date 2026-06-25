Slušaj vest

Zvezda američkog fudbala, koja je pozvana na venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, otkrila je jedno strogo pravilo kog moraju da se pridržavaju sve uzvanice, ali i kako namerava da ga zaobiđe.

Reč je o venčanju jednog od najpraćenijih slavnih parova današnjice, koji se verio u avgustu 2025, a čija se ceremonija već mesecima s nestrpljenjem iščekuje. Prema nezvaničnim informacijama, slavlje bi moglo da se održi tokom leta.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi na US Openu 2024 Foto: David Lobel / INSTAR Images / Profimedia

Strogo pravilo - bez poklona

Iako se detalji venčanja drže daleko od očiju javnosti, jedan od gostiju ipak je otkrio jedno od ključnih pravila za zvanice. Džordž Kitl, igrač San Francisco 49ersa, potvrdio je za ExtraTV tokom jednog događaja da je pozvan na venčanje, te da planira da "prekrši" jedno od pravila.

"Rekli su da apsolutno nema poklona. Međutim, razmišljao sam, Trevis iz nekog razloga jako voli stare kovanice pa bih možda mogao da mu nabavim jednu staru kovanicu", rekao je Kitl, dodavši u šali: "Zvuči kao da bi to moglo da bude i skupo."

Verenički prsten Tejlor Svift Foto: Printscreen/ Instagram/ taylorswift

U istom razgovoru je pohvalio i Svift, istakavši kako je "jako draga osoba i lepo je biti u njenoj blizini".

Venčanje koje već nazivaju događajem godine

Nakon meseci nagađanja, sve više izveštaja sugeriše da bi venčanje Svift i Kelsija moglo da se održi u Njujorku, i to u Madison Square Gardenu, oko američkog praznika 4. jula. Prema istim navodima, očekuje se da će okolne ulice biti zatvorene oko dva dana, počevši od 2. jula.

Tejlor Svift i Travis Kelsi Foto: printscreen/KelceBrothers/ Instagram

Uzbuđenje ne krije ni NFL krug. Kristin Jušček, supruga NFL igrača Kajla Juščeka, za Page Six je izjavila kako je cela scena izuzetno uzbuđena zbog para. "O moj Bože, svi su tako uzbuđeni zbog njih. Trevisa poznajemo već neko vreme i presrećni smo što je pronašao svoju osobu. Stvarno vlada samo uzbuđenje… to je kao kraljevsko venčanje", rekla je.

The New York Times je ranije izvestio kako se očekuje oko 1000 gostiju, te mogući muzički nastupi tokom večeri. I sama Svift je u gostovanju u emisiji "Graham Norton Show" na BBC-ju nagovestila da bi reč o vrlo velikom događaju s opsežnim spiskom zvanica, ali detalje je zadržala za sebe.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi objavili veridbu na Instagramu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Početak veze i veridba

Priča o vezi Svift i Kelsija počela je da se širi 2023. godine, nakon što je igrač Kansas City Chiefsa javno otkrio kako je neuspešno pokušao da pevačici da narukvicu prijateljstva tokom njene Eras turneje u Kanzas Sitiju. Par je veridbu potvrdio dve godine kasnije, u avgustu 2025..

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Koncert Tejlor Svift