Slušaj vest

Društvena mreža TikTok iznedrila je novu generaciju influensera koja je bila "iskrenija" od one koja je odrastala na Jutjubu, a možda je najbolji primer je Kabi Lejm, koji je za šest godina prikupio više od 162 miliona pratilaca.

Međutim, njegova priča nije tipična priča o instant slavi, već o upornosti, jednostavnosti i neverovatnom preokretu života.

Njegovo pravo ime je Kabane Serinj Lejm, rođen je 9. marta 2000. u Senegalu, ali se već s godinu dana seli u Italiju, gde odrasta u skromnim uslovima u naselju blizu Torina. Odrastao je u porodici s troje braće i sestara, a detinjstvo mu je obeležila borba za bolji život i osećaj pripadnosti između dve kulture – afričke i evropske.

Kabi je odrastao u socijalnim stanovima u Čivasu, a sam je kasnije otkrio da život tamo nije bio lak. Ipak, upravo su ga ti uslovi oblikovali i naučili jednostavnosti – osobini koja će kasnije postati ključ njegovog uspeha.

Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako je danas globalna zvezda, često ističe kako se uvek osećao običnim dečkom.

Pre slave radio je u fabrici, ali je tokom pandemije COVID-19 ostao je bez posla – i upravo tada počinje da snima TikTok videe. U početku su to bili jednostavni, čak i nasumični sadržaji, ali ubrzo pronalazi formulu koja će ga lansirati u svetski vrh – reakcije na besmisleno komplikovane "life hack" videe.

Bez reči, samo mimikom i prepoznatljivim gestovima, pokazivao bi kako stvari mogu da se naprave jednostavno – i internet je poludeo.Njegov humor bez jezika postao je univerzalan, razumljiv svima – bez obzira na državu ili kulturu. Upravo to ga je dovelo do neverovatne brojke od 162,2 miliona pratilaca, stekavši status najpraćenije osobe na platformi.

Stručnjaci njegov uspeh objašnjavaju autentičnošću – nije glumio, nije se pretvarao, već je ostao običan lik koji reaguje na apsurd. Jedan od videa, onaj u kom reaguje na neobično guljenje kore od banane, do danas je ostvario preko 281 milion pregleda.

Foto: BabiradPicture / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kabi je vrlo brzo pretvorio popularnost u ozbiljan biznis. Danas se njegovo bogatstvo procenjuje na oko 20 miliona dolara, a po objavi zaradi i do 750.000 dolara. Saradnje je ostvario s velikim brendovima poput Hugo Bossa, a pojavio se i na prestižnim događajima, filmovima i TV projektima.

Najveći poslovni potez dogodio se 2026, kada je sklopio ogroman ugovor vezan za korišćenje njegovog imidža i AI tehnologije, vredan stotine miliona dolara, iako su se kasnije pojavile sumnje u stvarnu vrednost tog posla.

Za razliku od njegove onlajn prisutnosti, privatni život drži relativno diskretnim. Zna se da je bio u braku s Vendi Tembelile Džuel, ali njihov razvod odnedavno je viralna tema zbog novca.

Naime, pojavile su se tvrdnje da Kabi nema imovinu na svoje ime, već da je registrovana na članove porodice, što je izazvalo rasprave o zaštiti bogatstva. Istovremeno, kružile su i netačne informacije o milionskim nagodbama i podeli imovine, što su neki izvori kasnije demantovali.

Foto: AMPAS / Zuma Press / Profimedia

Čitav slučaj je otvorio pitanje kako influenseri upravljaju bogatstvom i koliko su njihove finansije zapravo transparentne.

Kabi se našao i u problemima s vlastima – 2025. je kratko priveden u SAD zbog isteka vize, nakon čega je napustio zemlju. Iako incident nije imao dugoročne posledice, dodatno je pokazao koliko je njegova globalna karijera kompleksna.

Danas je Kabi Lejm i dalje jedna od najuticajnijih osoba na internetu. Radi na novim projektima, širi brend i sve više ulazi u svet filma i televizije, dok istovremeno ostaje veran formatu koji ga je proslavio – jednostavnom humoru bez reči.

Priča Kabija Lejma jedna je od najneverovatnijih u digitalnoj eri – od nezaposlenog radnika do globalne zvezde, ali i podsetnik da slava donosi ne samo milione, već i kontroverze, pritisak i stalnu pažnju javnosti.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Đorđe Ković Đoksa