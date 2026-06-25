Istina iz serije "Greh njene majke" otkrivena posle 17 godina: Milioni gledalaca ovo nisu primetili, evo kako su sve sakrili
Serija „Greh njene majke“, nastala po istoimenom romanu Mir-Jam, ostavila je dubok trag u domaćoj televizijskoj produkciji. Emitovana je tokom 2009. i 2010. godine i uz brojne reprize stekla status jednog od najgledanijih ostvarenja svog vremena. Ipak, iza kamera se krio zanimljiv detalj koji je mnogim gledaocima promakao.
Naime, glumice Marija Vicković i Ivana Jovanović, koje su na ekranu igrale majku i ćerku, u trenutku snimanja bile su vršnjakinje. Obe su imale po 29 godina, iako su u seriji predstavljale likove iz različitih generacija.
Marija je tumačila Ranku, Nedinu majku, dok je Ivana oživela glavnu junakinju priče. Zahvaljujući uverljivoj glumi, pažljivo osmišljenim kostimima i veštoj maski, publika gotovo da nije ni posumnjala da između dve glumice ne postoji nikakva starosna razlika.
Tek godinama nakon emitovanja serije, među obožavaocima je počela da kruži informacija da su Marija Vicković i Ivana Jovanović zapravo iste generacije, što je za mnoge predstavljalo pravo iznenađenje.
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„Dunjice, to sam ja - Neda“.
Iako je od premijernog emitovanja prošlo mnogo godina, serija se i dalje rado reprizira na televiziji, a zanimljive scene iz epizoda ne prestaju da privlače pažnju publike.
Pored ove glumačke tajne, projekat je ostao upamćen po brojnim emotivnim scenama. Posebno mesto zauzima kultni trenutak koji je postao viralan na društvenim mrežama, u kojem Neda otkriva svoj identitet skidajući plavu periku rečenicom koja se i danas svakodnevno citira: „Dunjice, to sam ja - Neda“.
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