da li ste znali?

da li ste znali?

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Serija „Greh njene majke“, nastala po istoimenom romanu Mir-Jam, ostavila je dubok trag u domaćoj televizijskoj produkciji. Emitovana je tokom 2009. i 2010. godine i uz brojne reprize stekla status jednog od najgledanijih ostvarenja svog vremena. Ipak, iza kamera se krio zanimljiv detalj koji je mnogim gledaocima promakao.

Naime, glumice Marija Vicković i Ivana Jovanović, koje su na ekranu igrale majku i ćerku, u trenutku snimanja bile su vršnjakinje. Obe su imale po 29 godina, iako su u seriji predstavljale likove iz različitih generacija.

Marija je tumačila Ranku, Nedinu majku, dok je Ivana oživela glavnu junakinju priče. Zahvaljujući uverljivoj glumi, pažljivo osmišljenim kostimima i veštoj maski, publika gotovo da nije ni posumnjala da između dve glumice ne postoji nikakva starosna razlika.

Marija Vicković i Ivana Jovanović u seriji Greh njene majke Foto: printscreen/youtube/ RTS TV serije

Tek godinama nakon emitovanja serije, među obožavaocima je počela da kruži informacija da su Marija Vicković i Ivana Jovanović zapravo iste generacije, što je za mnoge predstavljalo pravo iznenađenje.

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„Dunjice, to sam ja - Neda“.

Iako je od premijernog emitovanja prošlo mnogo godina, serija se i dalje rado reprizira na televiziji, a zanimljive scene iz epizoda ne prestaju da privlače pažnju publike.

Ivana Jovanović u seriji Greh njene majke Foto: Printskrin@srpski.glumci/Instagram

Pored ove glumačke tajne, projekat je ostao upamćen po brojnim emotivnim scenama. Posebno mesto zauzima kultni trenutak koji je postao viralan na društvenim mrežama, u kojem Neda otkriva svoj identitet skidajući plavu periku rečenicom koja se i danas svakodnevno citira: „Dunjice, to sam ja - Neda“.

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