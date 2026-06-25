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Istaknuti srpski glumac Srđan Timarov decenijama gradi uspešnu karijeru. Ma koliko bio otvoren kada je reč o profesionalnom životu, privatnost je svojim fanovima servirao na kašičicu. Protiv svoje volje došao je u centar medijskih pisanja zbog porodične tragedije koja mu se desila, a koja je veoma uznemirila i celokupnu javnost.

Naime, glumčeva majka stradala od ruke lopova, koji je upao u njen stan i na najstrašniji način joj oduzeo život. Naime, reč je o čuvenoj srpskoj političarki i stomatologu Klari Mandić koja je ubijena na pragu svog doma 9. maja 2001. godine. Ubica je danima pripremao ovaj gnusni zločin. Sve je pažljivo isplanirao, pa se pisalo čak da je bacao petarde ispred zgrade u kojoj je Klara živela da bi pripremio stanare, da bi mislili od pucnja da je zapravo pucanj petarde.

1/8 Vidi galeriju Srđan Timarov Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, ATA Images Antonio Ahel

I kao da nije bilo dovoljno što je došao u njen dom, ubio je, nego je na kraju, misleći da će da prikrije tragove, polio stan bezinom, zapalio ga i otišao. Dok su komšije primetile da se nešto dešava, stan je već ceo bio u plamenu, a nesrećnoj ženi nije bilo spasa. Čitava Bežanijska kosa, ali i Beograd, pa i čitava Srbija pričala je o ovom monstruoznom zločinu. Ubica je na kraju pronađen, saznalo se da je zločin počinio iz koristoljublja.

Ono što je policiju začudilo jeste činjenica da je iz stana ubica uzeo mobilni mobilni telefon, pištolj i bundu, ali nakit sa tela ubijene nije dirao.

"Kad tako tvrdi krene, ona je nekako... Predodređeno joj je bilo da se bori. Išla je gladno i hrabro u život. Živela je u jako velikim potezima i jarkim bojama. Tragično je stradala... Ako govorimo o nekim najvećim bolovima u životu, to je što sam tragično izgubio majku. Ja to na svoj način nosim. To jeste ona rana koja se pretvori u zvezdu, pa ti sija, da znaš kako da ideš. Ali, ni sam kvantitet nije to koliko smo godina mi proveli zajedno, nego koliko je toga u meni od nje ostalo. Mislim da je to važnije u roditeljstvu, nego biti svaki dan tu i skuvati supicu", govorio je glumac svojevremeno u emisiji "TV lica".

(Kurir.rs/ Glossy)

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