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Legendarni muzičar Lajonel Riči bio je primoran da prekine prvi koncert svoje turneje nakon što mu je pozlilo na bini. Riči je u sredu nastupao u Grand Kazino Areni u Sent Polu, u Minesoti, u okviru zajedničke turneje „Sing a Song All Night Long“ sa bendom Ert, Vind end Fajer.

Međutim, nastup je iznenada prekinuo dok je na klaviru izvodio pesmu „Three Times a Lady“. Njegov bend je, prema pisanju portala Bring Mi d Njuz, napustio binu nekoliko trenutaka nakon njega, a zatim se, 40 minuta pošto je Riči otišao, jedan član sastava vratio i saopštio da muzičar nije u stanju da nastavi koncert.

Lajonel Riči Foto: Profimedia

„Nažalost, Lajonel se ne oseća dobro. Neće moći da nastavi nastup. Dodatne informacije biće naknadno dostupne“, rekao je saksofonista Dino Soldo.

Riči i njegov tim još se nisu oglasili povodom iznenadnog odlaska sa bine.

Obožavaoci koji su prisustvovali koncertu izrazili su zabrinutost za muzičara i otkrili da je tokom čitavog nastupa pokazivao znake da se ne oseća dobro. Objavljeno je i nekoliko snimaka na kojima se vidi da je više puta prekidao izvođenje pesama, kao i da je delovao nesigurno dok je hodao po bini. Navodno je publici rekao da oseća vrtoglavicu.

„Dovoljno dugo sam u ovom poslu da znam: ako vam se vrti u glavi, sedite. Ako se ne osećate dobro, sedite“, navodno je poručio muzičar.

U prvom delu večeri nastupio je sastav Ert, Vind end Fajer, dok je drugi deo koncerta bio rezervisan za Ričija. Muzičke legende trebalo bi da nastupe u ukupno 26 gradova, a naredna stanica na turneji je Junajted Centar u Čikagu, 26. juna.

(Kurir.rs/ Jutarnji)

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