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Kanadski javni servis CBC/Radio-Kanada zvanično je postao punopravni član Evropske radiodifuzne unije (EBU), što znači da ova zemlja sada ima puno pravo učešća na Evroviziji! Ova odluka doneta je juče, nakon glasanja na generalnoj skupštini ove organizacije u Pragu.

CBC, koji je još od daleke 1950. godine bio samo pridruženi član, ovim je dobio potpuno novi status koji im otvara vrata najvećeg muzičkog takmičenja u Evropi.

Foto: JOE KLAMAR / AFP / Profimedia

Ipak, Kanađani za sada sve drže u strogoj tajnosti. Iako su stekli ovaj status, iz kanadskog javnog servisa ne žele još uvek da otkriju da li će iskoristiti priliku i prijaviti se za takmičenje.

"Više ćemo o Pesmi Evrovizije moći da kažemo naknadno", poručio je kratko portparol CBC/Radio-Kanade, Leon Mar.

Ono što je posebno zaintrigiralo javnost jeste informacija da iza cele ove priče snažno stoji država. Naime, vlada premijera Karnija je još u budžetu za 2025. godinu istakla da blisko sarađuje sa CBC-jem "kako bi se istražilo učešće Kanade na Evroviziji". Prema tvrdnjama dva izvora iz vlade, premijer je lično bio uključen u podsticanje ove inicijative.

Foto: HANS KLAUS TECHT / APA / Profimedia

Sa druge strane, da su Kanađani više nego dobrodošli, potvrdio je u maju i sam direktor Evrovizije Martin Grin, rekavši da bi takmičenje pozdravilo njihovo učešće.

Nisu prvi van Evrope

Ukoliko Kanada prelomi i odluči da pošalje svog predstavnika, to ne bi bio presedan kada su u pitanju neevropske zemlje. EBU, koji organizuje takmičenje još od 1956. godine, dozvoljava promenu pravila iz godine u godinu.

Do sada smo na evrovizijskoj bini već imali prilike da vidimo izvođače iz Izraela, Maroka, ali i Australije, koja je redovan učesnik od 2015. godine. Zanimljivo je da, za razliku od tek primljene Kanade, australijski javni servis SBS uopšte nije punopravni član, već se takmiči uz posebno odobrenje EBU-a, prenosi Blic.

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