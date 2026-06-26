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Organizatori Evrovizije objavili su na društvenim mrežama takmičenja statistiku zemalja koje najčešće prolaze iz polufinala u finale.Srbija je pri vrhu, a na prvom mestu je zemlja koja je dosad svaki put prošla u finalno veče.

U pitanju je Ukrajina, koja ima 100 odsto kvalifikacije, a Srbija je na listi iza te zemlje, te Švedske, Grčke i Norveške.

Naša zemlja ima 76 odsto, jer se dosad plasirala 13 od 17 puta u finale Evrovizije.

Isti procenat ima i Jermenija.

Kanada učestvuje sledeće godine na Evroviziji?

Inače, kanadski javni servis CBC/Radio-Kanada zvanično je postao punopravni član Evropske radiodifuzne unije (EBU), što znači da ova zemlja sada ima puno pravo učešća na Evroviziji.

Foto: JOE KLAMAR / AFP / Profimedia

Ova odluka doneta je juče, nakon glasanja na generalnoj skupštini ove organizacije u Pragu, preneo je Blic.

CBC, koji je još od daleke 1950. godine bio samo pridruženi član, ovim je dobio potpuno novi status koji im otvara vrata najvećeg muzičkog takmičenja u Evropi.

Ipak, Kanađani za sada sve drže u strogoj tajnosti. Iako su stekli ovaj status, iz kanadskog javnog servisa ne žele još uvek da otkriju da li će iskoristiti priliku i prijaviti se za takmičenje.

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