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Slavna glumica i zvezda zlatnog doba Holivuda, En Mari Blajt, koja je bila nominovana za Oskara 1946. godine za nezaboravnu ulogu Vede Pirs u filmskom klasiku "Mildred Pirs“, preminula je u 98. godini. Vest o njenoj smrti saopštio je Džordž Penačio iz KABC-a, prenosi Variety.

Glumica En Mari Blajt prepoznatljiva po nesvakidašnjoj lepoti, pamtiće se i po ulogama u drami "Brute Force“ iz 1947. godine, filmu "The Great Caruso“ iz 1951. godine kao i po glumačkom ostvarenju u filmskom naslovu "The Helen Morgan Story“ iz 1957. godine, u kojem je glumila uz Pola Njumana.

U intervjuu za Turner Classic Movies, Blajt se prisetila snimanja filma "Mildred Pirs“, gde je igrala ćerku Džoan Kroford. Kako je rekla, uprkos zategnutom odnosu njihovih likova na filmskom platnu, ona i Kroford bile su u sjajnim odnosima. Istakla je da joj je bilo teško da ošamari poznatu glumicu u jednoj od ključnih scena ovog ostvarenja.

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