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Venecuelu su, podsetimo, u razmaku od manje od minut udarila dva razorna zemljotresa, prvi magnitude 7,2, a zatim još jači od 7,5 stepeni Rihtera. Zgrade su se rušile, ljudi su bežali na ulice, proglašeno je vanredno stanje, a spasioci tragaju za zatrpanima dok se strahuje da bi broj žrtava mogao biti ogroman.

03:00 Gabrijela Spanić u suzama zbog zemljotresa u Venecueli Izvor: Instagram/gabyspanictv

Gabrijela Spanić je rođena u Venecueli, njen otac je poreklom sa Balkana, a godinama živi i radi u Meksiku.

Pozanta glumica je snimila nekoliko potresnih videa koje je objavila na svom Instagramu.

U galeriji pogledajte kako izgleda Venecuela dan posle razornih zemljotresa:

1/12 Vidi galeriju Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

- Sedim i plačem sve vreme. Ne mogu da shvatim zašto se ovo dogoađa Venecueli. Taj narod pati godinama zbog siromaštva, političke situacije, građanskog rata i sada još i zemljotres. Dokle više?Šta je moj narod Bogu zgrešio da ga tako kažnjava. Ovim putem molim sve zemlje sveta da pomognu Venecueli ekonomski, da dostave lekove, ambulantna kola i sve što je potrebno da bi se zbrinuli povređeni - rekla je Gabrijela između ostalog u svojim emotivnim objavama u kojima je sve vreme plakala.

Oglasila se i Koraima Tores

Povodom zemljotresa u Venecueli oglasila se i čuvena Koraima Tores, koja je poreklom iz ove zemlje, a godinama živi i radi u susednoj Kolumbiji. Zbog toga ju je ova katastrofa veoma pogodila.

00:19 Koraima Tores o zemljotresu u Venecueli Izvor: Instagram

- Ljudi, čuvajte se, čuvajte jedni druge. Ovo što se desilo je strašno. Moramo da prevaziđemo ovu tragediju - rekla je glumica u kratkom videu i briznula u plač.

Ona neprestano na svojim storijima na Instagramu objavljuje brojeve telefona na kojima ljudi mogu da se jave ukoliko im je potrebna pomoć.

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