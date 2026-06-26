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Brazilska manekenka Alesandra Ambrozio, jedna od najuspešnijih manekenki svih vremena, ukrala je svu pažnju na utakmici Svetskog prvenstva između Brazila i Škotske u Majamiju. Dvoboj je završio rezultatom 3:0, ubedljivom pobedom Brazila, zbog čega zvezda nije mogla da sakrije uzbuđenje.

Na Instagramu je podelila video s utakmice kojim je prikazala atmosferu na stadionu, uz opis: "Napred, Brazil!"

Pre početka utakmice manekenka je snimljena na ulazu na stadion, gde joj se pridružio sin Noa. Ambrozio je na utakmicu stigla u beloj modnoj kombinaciji – šortsu i majici s brazilskom zastavom, a nosila je i štikle. Na šortsu je imala žutu maramu sa zelenim detaljima.

Alesandra je, sudeći prema objavama na društvenim mrežama, strastvena navijačica brazilske reprezentacije. Na Instagramu se oglasila dan pre nego što je Brazil odigrao svoju prvu utakmicu na ovogodišnjem SP-u. Brazilska reprezentacija susrela se s Marokom 14. juna, a utakmica se završila rezultatom 1:1.

Manekenka je tada svoju podršku poslala u minijaturnom bikiniju u bojama svoje države, a pozirala je i s dvema brazilskim zastavama.

U ponedeljak, dva dana nakon obračuna reprezentacija Brazila i Haitija, podelila je trenutke gledanja utakmice sa svojom porodicom i prijateljima. Svi su bili obučeni u žuto-zelene kombinacije i nisu mogli sakriju ponos zbog prve pobede Brazila na SP-u.

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