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Američka glumica Nikola Pelc (31) ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podelila naizgled bezazleni snimak iz svog doma. Ipak, pratioci su brzo primetili detalj koji je izazvao brojne reakcije. Pokazala je svog kućnog ljubimca, preslatkog psa, a u pozadini su se videle uokvirene crno-bele fotografije nje i supruga Bruklina Bekama (27). Nikola je pozirala bez gornjeg dela odeće, a suprug ju je grlio.

Foto: Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham

Iako nije jasno da li je fotografije namerno pokazala, na društvenim mrežama smatraju da je reč o provokaciji Bruklinove porodice, s kojom već više od godinu dana nisu u dobrim odnosima. Objava je usledila nakon obeležavanja Dana očeva.

Bruklin nije javno čestitao ocu Dejvidu Bekamu, ali zato su Dejvid i Viktorija na svojim profilima podelili porodične fotografije na kojima se pojavljuje i njihov najstariji sin. Dejvid je pored slike istakao kako je biti tata njegov najvažniji posao.

U galeriji pogledajte fotografije Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc na luksuznom odmoru sa svojim psom Lambom Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Od januara ove godine svet prati napetu dramu u porodici penzionisanog fudbalera Dejvida i njegove supruge, modne dizajnerke Viktorije. Njihov najstariji sin Bruklin je početkom 2026. izneo u javnost detalje njihovog razdora, što se nije svidelo njegovim roditeljima, ali više nije hteo da ćuti i pretvara se da je sve u redu.

Istakao je da su ga roditelji kontrolisali kroz godine, da ne komunicira s njima i da nema nameru da se pomiri s njima. Takođe im je rekao da prestanu da ga spominju u svojim objavama na društvenim mrežama, ali nisu ga poslušali.

Video: Bruklin Bekam kuva