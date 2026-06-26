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Bivša manekenka, rijaliti zvezda i majka supermodela Điđi i Bele Hadid, Jolanda Hadid (62), ponovo ulazi u bračnu luku. Američki mediji pišu da se verila za preduzetnika Rendala Rendija Kendrika. On je osnivač i izvršni direktor kompanije "Xebec", jedne od vodećih američkih platformi za logističke nekretnine. Takođe je izvršni direktor kompanija "Sandow Lakes Ranch Venture", "LLC" i "Sandow Lakes Energy Company".

Jolandi će ovo biti treći brak. Iza sebe ima brak s Mohamedom Hadidom, za kog se udala 1994. godine. Dobili su troje dece, a razveli su se 2000.

U galeriji pogledajte fotografije Jolande Hadid:

1/9 Vidi galeriju Jolanda Hadid Foto: Gustavo Caballero / Getty images / Profimedia, Mike Coppola / Getty images / Profimedia, EH1 / Backgrid UK / Profimedia

Njen drugi suprug je muzički producent i kompozitor Dejvid Foster, s kojim je bila u braku od 2011. do 2017. godine.

Za Jolandu mnogi kažu da je bila vrlo stroga i manipulativna majka. Zbog svog ponašanja dobila je nadimak "majka iz pakla". Smatralo se da kontroliše živote svoje dece, meša se u njihove emotivne odnose i ignoriše njihove želje, a čak se govorilo da nikada nije odobravala ljubavne izbore svog sina Anvara, posebno njegovu vezu sa slavnom pevačicom Duom Lipom. Toliko je bila protiv te veze da je na društvenim mrežama objavila fotografiju s koje je "isekla" pevačicu, što je dodatno potvrdilo priče da je ne podnosi.

U galeriji pogledajte fotografije Bele Hadid:

1/4 Vidi galeriju Bela Hadid, Kan 2026 Foto: Rocco Spaziani / UPI / Profimedia, Abd Rabbo Ammar/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Soul Brother/Soul B Photos / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jolanda je u rijalitiju često otvoreno favorizovala Điđi, dok je Bela zbog toga imala nisko samopouzdanje. U jednom intervjuu, Bela je otkrila da je s 14 godina imala operaciju nosa, a mnogi ističu da je tu odluku donela zbog majčinog pritiska.

U galeriji pogledajte fotografije Điđi Hadid:

1/11 Vidi galeriju Điđi Hadid Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Điđi je takođe trpela Jolandine stroge režime ishrane. Jednom prilikom se požalila mami da se oseća loše jer danima nije ništa jela i da se skoro srušila, a Jolanda joj je samo odgovorila: "Pojedi malo badema". Taj detalj ostao je upečatljiv primer majčinog krutog stava prema svojoj deci.

Video: Ishrana Bele Hadid