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Đovana Antoneli, slavna brazilska glumica, našoj publici je postala poznata kao Žade u brazilskoj telenoveli"Klon" koja je u Srbiji poznata i kao "Zabranjena ljubav". Svojom lepotom tada je očarala mnoge, a posebno upečatljive bile su njene oči koje je često isticala jakom šminkom.

Priču o tvrdoglavoj muslimanki koja je "iskakala“ iz okvira i suprotstavljala se svemu onome što joj nameće njena kultura, obožavao je gotovo čitav svet.

Pogledajte u galeriji slike Đovane Antoneli kao Žade:

1/17 Vidi galeriju Đovana Antoneli kao Žade u seriji "Zabranjena ljubav" Foto: printscreen/youtube/ TV Globo

Đovana je rođena 18. marta 1976. godine, a glumački debi imala je 1994. godine u seriji "Tropicaliente“ kada je imala samo 14 godin. Njen otac je takođe glumac, dok je majka plesačica. Zgodna glumica ima i starijeg brata, advokata. Godine 1997. udala se za svoju ljubav iz srednjoškolskih dana, publicistu i biznismena Rikarda Medinu, ali su se razveli četiri godine kasnije, kada se već uveliko zabavljala sa kolegom iz "Zabranjene ljubavi" Muriljom Benisijom.

Na snimanju serije "Klon“ zaljubila se u Murilja Benisija koji je glumio njenu "zabranjenu ljubav“ Lukasa. Njih dvoje bili su jedan od najpopularnijih parova iz sveta poznatih, a pričalo se da je glavni razlog razvoda od Rikarda Medine upravo ljubav sa Muriljom.

Pogledajte u galeriji kako Đovana Antoneli danas izgleda:

1/12 Vidi galeriju Đovana Antoneli Foto: Printskrin/Instagram, Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, Move Noticias/Atlanticopress / Zuma Press / Profimedia

Đovana i Muriljo rastajali tokom 2004. godine, ali su se potom pomirili. Krajem iste godine glumica je završila u bolnici zbog saobraćajne nezgode, za koju je okrivila paparace, koji su je u stopu pratili, dok je upravo tokom hospitalizacije saznala da je u drugom stanju. Na konferenciji za medije koju su potom organizovali, ona i Muriljo pompezno su otkrili da čekaju bebu. Dečak Pjetro rođen je u Rio de Žaneiru 24. maja 2005.

Dve godine nakon rođenja deteta, Antoneli i Benisio su se ipak razišli, a kako su u to vreme mediji pisali, nisu se razišli u prijateljskim odnosima i iznosili su brojne optužbe jedno na račun drugog, prenosi Nova.

Đovana Antoneli i Leonardo Nogeira Foto: Move Noticias/Atlanticopress / Zuma Press / Profimedia

Ubrzo nakon toga, Đovana se i treći put udala, za reditelja Leonarda Nogeiru, a njihove bliznakinje, Antonija i Sofija, rođene su 8. oktobra 2010. Posle raskida sa kolegom, glumica se zabavljala sa biznismenom Alešandreom Asiolijem, ali ni ta ljubav nije opstala. Kasnije se upustila u još nekoliko kraćih veza.

18. marta glumica je napunila 49 godina, već dugo se bavi i produkcijom, a i dalje izgleda jednako dobro kao što je mnogi pamte. Na svom Instagram profilu često obraduje fanove fotografijama na kojima pozira u kupaćem kostimu pokazujući da joj godine ne mogu ništa.

Pogledajte u galeriji slike Đovane Antoneli u kupaćem kostimu:

1/6 Vidi galeriju Đovana Antoneli u kupaćem kostimu Foto: printscreen/instagram/giovannaantonelli

Popularna Žade i danas se bavi glumom, kao i režijom. Aktivna je na društvenim mrežama, a obožavaoci joj redovno pišu da sa godinama izgleda sve bolje.

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