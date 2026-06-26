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Devojka Kruza Bekama, Džeki Apostel, pokazala je prsten na "verečničkom" prstu dok je gledala Svetsko prvenstvo u fudbalu sa njegovom slavnom porodicom.

Par između kojeg je skoro 10 godina razlike počeo je da se zabavlja još 2024. godine. Oglasivši se na Instagramu, tridesetogodišnja Džeki podelila je objavu sa utakmice Svetskog prvenstva između Brazila i Škotske u Majamiju, kojoj je prisustvovala sa Kruzom i njegovim tatom Dejvidom.

Foto: Instagram

Uz živopisnu seriju fotografija napisala je: „Saaaaamo srećna što sam ovde.“

Jedna fotografija prikazuje Džeki u jakni Brazila dok je dvadesetjednogodišnji Kruz ljubi u obraz, a ona na domalom prstu nosi prsten.

U komentarima, jedna osoba je napisala: „Najlepši par na svetu.“ Druga je dodala: „Volim vas oboje.“ Treća je prokomentarisala: „Moji omiljeni zauvek.“

Kruz Bekam i Džeki Apostel Foto: Instagram



Ovo se dešava nakon što su Kruz i Džeki primećeni kako sa Dejvidom i Viktorijom Bekam idu u jedan londonski gastro-pab za Dan očeva. Dejvidu (51) i Viktoriji (52), sa kojima je Bruklin (27) prošle godine prekinuo kontakt, pridružili su se i sin Romeo i Dejvidova majka Sandra (77). Na Dan očeva, Dejvid je podelio fotografiju sve njihove dece, uključujući i četrnaestogodišnju ćerku Harper, i poručio: „Biti otac je moj najvažniji posao… Volim vas sve.“

1/6 Vidi galeriju Kruz Bekam Foto: Printscreen/Instagram/cruz, Printscreen/Instagram/victoriabechkam

Kruz i Džeki su zajedno od aprila 2024. godine, a počeli su da se zabavljaju nakon završetka njegove veze sa norveškom muzičarkom Bbi Ajvi.

Optužen je da ju je prevario nakon što je pevačica objavila video na TikToku, koji je zagonetno podelila još jedna devojka sa kojom je bio povezivan, Isi Moloni.

Pre toga su ga povezivali sa glumicom i plesačicom Skaj Ladel, kao i sa devetnaestogodišnjom Tanom Holding, sa kojom je raskinuo u oktobru 2023. godine.