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Bred Pit je odneo pobedu u tekućoj pravnoj borbi sa bivšom suprugom Anđelinom Džoli oko imanja Šato Miraval (Château Miraval).

U sudskom dokumentu od 17. juna, do kog je došao časopis People , Viši sud u Kaliforniji usvojio je zahtev Pitovog pravnog tima kojim se nalaže uzimanje iskaza od članova Stoli grupe. Pit je tvrdio da investitori ovog giganta u industriji alkoholnih pića i vina imaju saznanja iz prve ruke o tome kako je Džolijeva 2021. godine prodala francusku vinariju, čiji su bivši supružnici bili suvasnici, kompaniji Tenute del Mondo, vinskom ogranku Stoli grupe.

Anđelina Džoli u Šangaju na događaju modne kuće Tom Ford Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Pit (62) je u junu 2025. godine podneo sudska dokumenta tražeći uzimanje iskaza od Alekseja Olijnika iz Stoli grupe. Olijnik je navodno odbio da preda relevantna dokumenta ili da se pojavi na svedočenju, tvrdeći da na to ne može biti primoran kao stanovnik Švajcarske. Stoli grupom upravlja Juri Šefler, ruski milijarder u egzilu koji takođe živi u Švajcarskoj. Tokom njihove pravne bitke, Pit je 2023. godine tužio Džolijevu tražeći odštetu zbog njene prodaje Šeflerovom „konglomeratu alkoholnih pića povezanom sa Rusijom“, navodi se u tim dokumentima.

Novi dokumenti podneti u junu pokazuju da se uzimanje iskaza od Olijnika i „najkompetentnijih lica“ iz vinskog ogranka Stoli grupe (Tenute del Mondo B.V.) i kompanije Nuvel (Nouvel LLC) — firme koju je pedesetogodišnja Džolijeva prodala pomenutoj kompaniji Tenute del Mondo sada mora obaviti u Londonu do 30. septembra.

Bred Pit je odrastao sa bratom Dagom Pitom i sestrom Džuli Nil Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Sud preispituje ulogu ruskog milijardera

Časopis People je kontaktirao Olijnikove advokate za komentar. Pored toga, u sredu, 24. juna, Apelacioni sud u Kaliforniji preinačio je svoju odluku u vezi sa Šeflerovom umešanošću u prodaju Šato Miravala. Sud je utvrdio da, uprkos njegovoj tvrdnji o „minimalnoj ulozi“ u prodaji vinarije, „prkosi zdravom razumu da bi Šefler, kao iskusan biznismen, rizikovao skoro 40 miliona dolara u transakciji o kojoj ništa nije znao i u kojoj nije učestvovao“.

Ročište povodom zahteva da se Šefler primora na davanje iskaza održaće se 8. jula.

„Ova pobeda je još jedan korak ka transparentnosti u vezi sa onim što se dogodilo“, otkriva ekskluzivno za People izvor blizak Pitu. Šefler je, kako tvrde, „bio partner kog je Džolijeva izabrala znajući da je to partner za kog Bred nije želeo da bude uključen u posao“.

Drugi upućeni izvor kaže za People da je Džolijeva prethodno pristala na to da Pit „ima pravo preče kupovine“ prilikom prodaje, „ali je ipak prodala Šefleru“.

Nedavne sudske odluke znače da će članovi Stoli grupe, uključujući potencijalno i samog Šeflera, „morati tačno da objasne kako je taj dogovor orkestriran“, navodi izvor.

1/5 Vidi galeriju Anđelina Džoli i Bred Pit Foto: Greg Allen / Shutterstock Editorial / Profimedia, MB Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, NIJO / Backgrid UK / Profimedia

Druga strana medalje: Odbrana Anđeline Džoli

U međuvremenu, advokat Anđeline Džoli tvrdi za People da nedavne odluke „nemaju uticaja na suštinu slučaja, a svakako nemaju uticaja ni na poziciju gospođe Džoli. U ovom trenutku, gospođa Džoli se samo raduje što će sledeće godine na suđenju oboriti ovu tužbu, kako bi njihova porodica konačno mogla da usmeri energiju na isceljenje i nastavak života“.

Izvor blizak zvezdi filma Marija (Maria) navodi da Džolijeva „nije prodala udeo Stoliju ni iz kog drugog razloga osim što je očekivala da će oni biti odličan globalni distributivni partner koji bi mogao da pomogne u razvoju posla u korist njihove dece, koja je trebalo da naslede Bredov deo“.

Oni dodaju: „Istina je da su se Pitov ego i opsesija kontrolom isprečili na putu. Bred je odbio da sarađuje sa Stolijem samo zato što ih je Endži izabrala, a ne on.“