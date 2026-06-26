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Li Džu-hi, influenserka prve generacije i modna preduzetnica iz Južne Koreje, preminula je u sredu, 24. juna, u 44. godini. Vest o smrti ove internet ličnosti objavljena je u postu na njenom zvaničnom Instagram nalogu 24. juna.

„Juče nas je iznenada napustila Li Džu-hi, koja je bila voljena kao dragoceni partner, majka i predstavnica brenda AVV kolekšn (AVV Collection)“, navodi se u dirljivoj objavi. „Budući da je bila osoba koja je uvek delila lepe stvari i sanjala o divnom i srećnom svetu sa mnogo ljudi, još uvek ne mogu da poverujem u ovu vest i nalazim se u dubokoj tuzi.“

Umrla influenserka Foto: Instagram

Džu-hi je imala više od 122.000 pratilaca na Instagramu, gde je bila prepoznatljiva po deljenju sadržaja iz svakodnevnog života. Takođe je bila i osnivačica brenda AVV kolekšn, luksuzne modne marke sa sedištem u Seulu, u Južnoj Koreji.

„Iskreno vam zahvaljujemo na vašem toplom interesovanju i ljubavi prema Li Džu-hi i brendu AVV kolekšn“, nastavlja se u objavi. „Bila bih vam zahvalna ako biste nam se pridružili u žalosti i pomolili se za mir Li Džu-hi, osobe koja je uvek bila vedra i puna ljubavi.“

Foto: Instagram

Poslednje objave pre tragedije

Uzrok smrti još uvek nije saopšten javnosti. Ona je poslednji put ažurirala svoj nalog 23. juna, dan pre smrti, kada je objavila informacije o rasprodaji u svojoj kompaniji. Dan pre toga podelila je i video-snimak na kom sedi na kauču i svojim pratiocima deli savete o lepoti.

U komentarima ispod njenih poslednjih objava, obožavaoci su delili reči utehe i opraštali se od preminule zvezde.

„Bila si mi kao vodič kroz život, pamtiću tebe i tvoju zbirku“, napisala je jedna osoba. „Zahvalna sam ti i volim te, prijateljice moja.“

„Nikada neću zaboraviti tvoj izgled, smeh i ljubav, sestro, počivaj u miru“, dodao je drugi pratilac.

Treći je poručio: „Molim te, nađi svoj mir tamo i budi oslobođena svakog bola. Volim te.“