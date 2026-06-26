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Čistačice su pronašle telo manekenke Natalije Viljalba Angarite (36) u iznajmljenom stanu na sedmom spratu zgrade u glavnom gradu Bogoti. Ovaj grozomorni zločin pokrenuo je istragu, a detalji se veoma malo plasiraju u javnost.

Iako je istraga tužilaštva još uvek u toku kako bi se razjasnile tačne okolnosti pod kojima se dogodio ovaj zločin, glavne hipoteze ukazuju na to da se radi o mfemicidu, u kom su dva stranca ključne figure. Influenserka Natalija Viljalba Angarita pronađena je bez znakova života u jednom stanu u kolumbijskom gradu Bogoti, u kom je boravila od početka juna.

Telo ove tridesetsedmogodišnje javne ličnosti pronađeno je sa vidljivim znacima nasilja unutar kofera koji se nalazio u tuš-kabini u kupatilu.

Vesti o ovoj tragediji duboko su potresle njenu brojnu publiku i pratioce na društvenim mrežama, dok detalji zvanične istrage još uvek pristižu na kašičicu.

Među najuznemirujućim nalazima je pojava dva pasoša sa različitim prezimenima ali sa istom fotografijom, što je trag koji bi mogao biti presudan za rasvetljavanje ovog događaja.

Strani državljani pod lupom istrage

Jedan od glavnih osumnjičenih je državljanin Sjedinjenih Američkih Država koji je, prema evidenciji objekta, pratio Viljalbu tokom prvih dana njenog boravka u stanu.

Međutim, istraga takođe ukazuje na još jednog potencijalno umešanog muškarca, britanske nacionalnosti, koji se pojavljuje na nekoliko snimaka zabeleženih nadzornim kamerama u zgradi, i to dan pre nego što je otkriveno telo nesrećne žene. Na pomenutim snimcima vidi se kako osumnjičeni odnosi posteljinu u vešeraj koji se nalazi u sklopu zgrade.

Pronalazak tela: Izmenjeno mesto zločina

Telo Natalije pronađeno je u stanu broj 702 u zgradi Morf (Morph), koja se nalazi u naselju Čiko, unutar sivog kofera u tuš-kabini, dok je voda i dalje tekla. Ovaj detalj je ključan za istragu, jer je, prema izvorima bliskim slučaju, mestom zločina manipulisano kako bi se izmenili biološki dokazi i otežalo utvrđivanje uzroka smrti.

Istražitelji rade sa hipotezom da je telo provelo najmanje pet dana na tom mestu, što se poklapa sa momentom kada je porodica izgubila kontakt sa devojkom, u četvrtak, 18. juna.

Dva pasoša i dva identiteta

Jedan od elemenata koji najviše privlači pažnju jeste prisustvo dva pasoša sa različitim prezimenima:

Natalija Viljalba Rubijano

Natalija Rubijano Angarita

Oba dokumenta imala su istu fotografiju, ali su registovala različite identitete. Nadležni organi sada pokušavaju da utvrde zašto je devojka imala dva dokumenta, da li su oni korišćeni za međunarodna putovanja i da li su povezani sa osobama koje su bile sa njom u danima koji su prethodili njenoj smrti.

Pored toga, istražuju se njena nedavna putovanja na destinacije kao što su Brazil (Rio de Žaneiro) i Španija (Madrid), sa ciljem da se uporede informacije o potencijalnim međunarodnim kontaktima.

Poslednji kontakti i bliske osobe

Rekonstrukcija Natalijinih poslednjih dana bila je od ključnog značaja. Njena majka, Klaudija Viljalba, potvrdila je da se poslednja direktna komunikacija dogodila nekoliko dana pre njenog nestanka, kada je devojka pomenula potencijalno putovanje u Kukutu.

Međutim, bliska prijateljica, identifikovana kao Kristina, bila je jedna od poslednjih osoba koje su razgovarale sa njom. Prema njenom svedočenju, Natalija ju je zamolila da u tom trenutku ne dolazi u stan jer je „zauzeta“.

Među osobama koje će biti pozvane da svedoče nalaze se i:

Jedna manekenka identifikovana kao Anhelika, bliska žrtvi

Prijateljica Kristina, koja se smatra ključnim svedokom

Ko je bila Natalija Viljalba

Natalija Viljalba Angarita bila je mlada devojka rodom iz Kukute, manekenka sa diplomom grafičkog dizajnera. Živela je sama u Bogoti. Njen poslednji poznati partner bio je državljanin Australije identifikovan kao Kameron, sa kojim je raskinula vezu prošle godine.