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U novom zahtevnom pismu povezanom sa slučajem Nensi Gatri tvrdi se da je poznat identitet otmičara, uz navode da je za otmicu odgovorno više osoba.

Osoba koja je poslala pismo elektronskom poštom medijskoj kući TMZ tvrdi da poseduje „telefon sakriven na bezbednoj lokaciji“ koji sadrži video-snimak „glavnog tipa“ sa Nensi, i to na dan koji je pošiljalac opisao kao „verovatno njen poslednji“, preneo je ovaj medij u petak, 26. juna.

Foto: Pima County Sheriff's DepartMEGA / The Mega Agency / Profimedia

U pismu se dalje navodi da su u otmicu umešane dve osobe, uz tvrdnju da se u telefonu nalaze „fotografije obojice umešanih, njihova imena, adrese i godine starosti“.

Prema pisanju TMZ-a, pismo je poslato sa iste imejl adrese sa koje su ovom mediju ranije stizale poruke sa zahtevom za otkupninu, pri čemu se pošiljalac poziva na prethodnu bitkoin adresu, ali u najnovijoj poruci dostavlja novu.

FBI i policija preuzeli istragu nad novim tragovima

Pomenuti medij je izvestio da je prosledio elektronsku poštu Federalnom istražnom birou (FBI). Časopis People je takođe kontaktirao FBI i Šerifovu kancelariju okruga Pima radi komentara o novopristigloj poruci, ali nije dobio odgovor do trenutka objavljivanja teksta.

1/8 Vidi galeriju Voditeljka NBC Savana Gatri Foto: RW / imago stock&people / Profimedia, Evan Agostini/Invision

Ove vesti stižu svega nekoliko dana nakon što su u javnost dospeli detalji jedne od prvih poruka sa zahtevom za otkupninu, koju su navodno poslali otmičari. U njoj se tvrdilo da je osamdesetčetvorogodišnja majka voditeljke emisije Today (Tudej), Savane Gatri, preminula nenamerno ubrzo nakon što je 1. februara odvedena iz svog doma u Tusonu, u Arizoni.

U toj poruci, navodni otmičar je izrazio žaljenje zbog njene smrti, ali nije uputio izvinjenje niti je tražio novac u zamenu za vraćanje njenog tela, reklo je više izvora bliskih istrazi za CNN i NBC News. Ta poruka je usledila nakon prethodne u kojoj su traženi milioni dolara u bitkoinima za Nensin bezbedan povratak i koja je sadržala informacije koje je voditeljka vesti na kanalu KOLD, Meri Kolman, nazvala „zabrinjavajućim“ pre nego što su predate nadležnim organima.

1/6 Vidi galeriju Policijska potraga za nestalom Nensi Gatri, majkom voditeljke NBC Savane Gatri Foto: Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia

Pet meseci agonije i potrage bez osumnjičenih

Skoro pet meseci kasnije, sudbina i lokacija Nensi Gatri i dalje su nepoznate, a u ovom slučaju još uvek nema identifikovanih osumnjičenih. Iz Šerifove kancelarije okruga Pima saopšteno je za časopis People ranije ove nedelje da istraga o otmici Nensi Gutri „ostaje aktivna i da je u toku“.

Ovo saopštenje usledilo je nakon što je šerif okruga Pima, Kris Nanos, u maju izjavio za People da istražitelji čekaju potencijalne pomake na osnovu DNK testiranja, dok istovremeno nastavljaju da analiziraju digitalne dokaze u nadi da će doći do novih tragova.