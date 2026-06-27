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Od Hurem do Šeherezade, od Sile do Asi, turske glumice koje su zapalile Balkan i dalje sjaje, a neke su lepše nego u godinama najveće slave.

Turske serije su pre više od deset godina prosto preplavile televizijske ekrane širom Srbije. Gledale su ih bake, majke i ćerke zajedno, a u centru svake priče bila je glumica koja je publici ostajala u srcu godinama.

Turska je danas drugi najveći svetski izvoznik TV serija posle SAD, a balkanska tržišta i dalje su jedno od primarnih odredišta tog izvoza.

Gde su danas i kako izgledaju glumice koje je cela Srbija obožavala?

Berguzar Korel

Teško je zaboraviti Berguzar Korel u ulozi Šeherezade u seriji "Hiljadu i jedna noć". Bila je tajanstvena, lepa i neodoljiva, a publika je bila potpuno opčinjena. Ono što mnogi nisu znali jeste da je ljubav sa seta bila sasvim prava. U avgustu 2009. udala se za svog filmskog partnera, glumca Halita Ergenča, a u februaru 2010. dobili su sina Alija. Potom su stigli i sinčić Han i ćerka Lejla. Prava bajka.

Danas Berguzar snima treću sezonu serije "İlk ve Son" (Prvo i poslednje) u kojoj igra glavnu ulogu, a prema rangiranju najlepših Turkinja za 2025. godinu osvaja drugo mesto sa 92 poena. Opisuju je kao jednu od retkih čija se lepota produbljuje sa godinama. Nedavno su se u turskim medijima pojavile glasine da je koristila injekcije za mršavljenje, ali suprug Halit Ergenč odmah je reagovao. "Nije koristila nikakav lek, smršala je zahvaljujući treninzima", rekao je on, a Berguzar je dodala da je puno sporta razlog svih promena u figuri.

Tuba Bujukustun

Ako bi se napravila ikakva zvanična lista najlepših Turkinja, Tuba Bujukustun bi bila u samom vrhu. Studirala je scenografiju i kostimografiju pre nego što je krenula u glumu, a kada je jednom zakoračila pred kamere, više nije bilo povratka. Proslavila se ulogom Asi u istoimenom hitu, a potom je uloga Elif u seriji "Ljubav i novac" bila toliko upečatljiva da ju je američki "New York Times" uvrstio među sto najseksepilnijih žena sveta.

Bila je i prva Turkinja nominovana za nagradu Emi, što samo govori o visini na kojoj se nalazi. Nakon trogodišnje pauze od snimanja, vratila se u seriji "Ambasadorova kći" i pokazala da joj ni malo vremena nije prošlo. Privatni život bio je nešto turbulentniji. Razvela se 2017. godine, a potom je skandal sa dadiljom koja je maltretirala njene blizankinje potresao javnost. U ljubavi je neko vreme bila sa Umutom Evirgenom, ali ta veza nije imala srećan kraj. Na sreću, na ekranu i na fotografijama, Tuba je uvek ista, besprekorna.

Malo je poznato da u drami "Uspon Otomanske imperije", Tuba Bujukustun osvetljava lik i delo srpske princeze Mare Branković, kćerke despota Đurđa Brankovića.

Merjem Uzerli

Nema Balkanca koji je gledao "Sulejmana Veličanstvenog", a da nije ostao bez daha kada se na ekranu pojavila Merjem Uzerli u ulozi Hurem. Rođena u Nemačkoj, stigla je u Tursku i odmah postala zvezda prvog reda. Njen uspon bio je bukvalno vrtoglav. Nakon Sulejmana, karijera ju je vodila u različitim pravcima, ali 2025. i 2026. donele su joj sjajan povratak na velika platna. Posle čak 15 godina, Merjem i Halit Ergenč ponovo se sreću, ovog puta u zajedničkom bioskopskom projektu. Na svečanosti Joy Awards u Rijadu, pojavila se uz Tuba Bujukustun, Hande Erčel i Pınar Deniz i privukla veliku medijsku pažnju. Hurem, izgleda, nikada ne gasi svoju vatru.

Merjem Uzerli Foto: Christian Ender / imago stock&people / Profimedia

Hande Erčel

Dok su starije generacije odrastale uz Berguzar i Tubu, mlađa publika Balkana pronašla je svoju omiljenicu u Hande Erčel. Njena serija "Ljubav je u vazduhu" bila je pravi fenomen, a ona sama polako prerasta balkanske granice. Na globalnoj listi deset najlepših glumica sveta za 2025. i 2026. godinu, koja je inače predvođena Margot Robi, Hande zauzima deseto mesto. To je jedina Turkinja na toj listi i podatak koji govori sve.

Karijerno, Hande trenutno snima veliki turski bioskopski projekat "Mevlana: Mest-i Aşk" uz Halita Ergenča, Ibrahima Čelikola i iranske glumce Parsu Piruzfara i Šahaba Hoseinia. Reč je o ambicioznoj produkciji koja treba da tursku kinematografiju postavi na još višu svetsku pozornicu.

Hande Erčel Foto: lounisphotography / Alamy / Profimedia

Fahrije Evdžen

Ko je gledao "Kad lišće pada" ili "Dnevnik ljubavi", zna da Fahrije Evdžen ima nešto posebno. Nemačko-turska glumica i manekenka odrasla je u Nemačkoj, a u Tursku je stigla sasvim slučajno, kada ju je turski casting agent otkrio na letovanju. Karijera je krenula munjevito. Danas više nije samo glumica. Kreirala je sopstvenu liniju odeće pod nazivom "Ivy People", a 2017. udala se za glumca i modela Buraka Oživita. 2019. dobili su sina Karana. Privatni život je, za razliku od mnogih koleginjica, mirna luka.

Burak Ozčivit i Fahrije Evdžen Foto: printscreen/instagram/burakozcivit

Džansu Dere

Nekadašnja Miss Turske, Džansu Dere omiljena je balkanska zvezda zahvaljujući serijama "Sila", "Ezel" i "Majka". Njena lepota je bezvremenska, a nastup pred kamerama uvek snažan. Privatni život, međutim, nije bio tako lep kao uloge koje je igrala. Godinama je bila u vezi sa popularnim turskim komičarem Džemom Jilmazom, stigla je i veridba, ali Jilmaz ju je prevario sa koleginicom Ahu Jagtu. Džansu je raskinula, a Jilmaz i Ahu su se potom venčali i dobili dete. Turski mediji su spekulisali i o novoj vezi sa osam godina mlađim kolegom Metinom Akdülgerom, ali nijedno od njih dvoje to nije potvrdilo.

Demet Ozdemir

Demet Ozdemir počela je kao plesačica, a njena fizička usklađenost i energičan nastup odmah su je izdvojili od ostalih. Balkanska publika zapamtila je ovu simpatičnu i živahnu glumicu, a njen izraz lica koji nikada ne ostavlja ravnodušnim skupio joj je široku bazu fanova. Turska serijska industrija i dalje je jedan od njenih najvećih aduta, a karijera je u punom zamahu.

(Kurir.rs/ Informer)

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