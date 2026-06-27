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Glumci u Srbiji često su nezadovoljni honorarima koje dobijaju za svoje angažmane. Sa druge strane, glumac Miloš Biković u Rusiji ima dnevnu zaradu od koje će vam se zavrteti u glavi.

Producent i šoumen Sergej Dvorcov govorio je o honorarima srpskog glumca Miloša Bikovića, poznatog po brojnim tv serijama i filmovima koji obaraju rekorde gledanosti u Rusiji.

Miloš Biković Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Prema Dvorcovu, Biković je trenutno jedan od najtraženijih i najuspešnijih glumaca ruske kinematografije. Velika potražnja od strane producenata i reditelja ogleda se u njegovim honorarima - za jedan dan snimanja, Biković dobija od 3 do 4 miliona rubalja (od 33.000 do 44.000 evra). Pored toga, glumac dobro zarađuje i od oglašavanja.

Govoreći za ruski "Passion", producent je rekao da je Bikovićev finansijski uspeh potpuno opravdan.

- Nekoliko filmova našeg glumca snimljeno je u Podmoskovlju. Konkretno, kada je igrao ambicioznog i nevernog muža Oksane Akinshine u jednoj od ruskih TV serija, iznajmljivanje filmske vile sa ogromnim kaminom i lovačkim trofejima koštalo je 250.000 rubalja (2.800 evra) dnevno - rekao je Dvorcov.

Zbog Bikovića se menjaju i scenariji

Kako pišu ruski mediji, Bikovića popularnost u toj zemlji je toliko velika da i već napisani scenariji mogu da se menjaju kako bi se prilagodili njemu. Tako je ranije otkriveno da je u filmu "Crvena svila" trebalo da se piše drugačiji scenario kako bi Biković prihvatio da tumači glavnu ulogu.

(Kurir.rs/ Blic)

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